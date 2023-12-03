شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة AirPods لا تعمل؟ تعرف على 5 طرق لإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - AirPods لا تعمل؟ سواء كنت تواجه مشكلات في توصيلها أو في الشحن، أو مشكلة في الصوت، أو أي شيء آخر، فهناك 5 طرق لإصلاح AirPods.

حيث تقدم أجهزة AirPods من Apple عادةً تجربة فائقة السلاسة في إعداد سماعات الرأس وميزات سهلة الاستخدام مثل الاقتران التلقائي والتبديل بين أجهزة Apple الخاصة بك، ولكن مثل جميع الأجهزة، فإن AirPods ليست محصنة ضد المشكلات.

وفيما يلى 5 خيارات من شأنها أن تساعدك على تشغيل AirPods مرة أخرى:

- تحقق جيدًا من بطارية علبة AirPods وAirPods

ضع كلاً من AirPods في العلبة وافتح الغطاء بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك لمعرفة حالة البطارية.

إذا لم يتم شحنها في العلبة، فتأكد من عدم وجود أي حطام أو مواد لزجة في الجزء السفلي من العلبة حيث تتلامس جهات اتصال AirPods.

-تحقق مرة أخرى من عدم إيقاف تشغيل Bluetooth على جهاز iPhone الخاص بك.

تطبيق إعدادات iPhone > Bluetooth > تأكد من أن التبديل باللون الأخضر

-قم بتنظيف شبكات مكبر الصوت والميكروفون.

أعد ضبط AirPods إذا لم تتمكن من الاتصال أو إذا استمرت مشكلات الصوت.

هل لا تزال تواجه مشكلة بعد إعادة الضبط وإعادة الاقتران (أو محاولة إعادة الاقتران) بسماعات AirPods الخاصة بك؟ تواصل مع دعم Apple لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الحصول على المساعدة عبر الهاتف أو عبر الإنترنت.