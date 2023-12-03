شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الدردشات الحساسة.. ميزة جديدة لـ "واتس آب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم تطبيق Meta's WhatsApp ميزة "الرمز السري" الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء "كلمة مرور فريدة" لفتح محادثاتهم المقفلة، وتعزيز طبقة إضافية من الأمان.

وكانت منصة المراسلة الفورية قد قدمت في وقت سابق ميزة "قفل الدردشة" في مايو من هذا العام.

تعزيز الأمان في واتساب

مع هذا التحديث الأخير، قام واتساب بتعزيز الأمان بشكل كبير من خلال تقديم ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية، لتأمين محادثاتهم باستخدام رمز مرور خاص بهم.

إنشاء كلمة مرور مميزة في واتساب

ومع إضافة الرمز السري، يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن إنشاء كلمة مرور مميزة، منفصلة عن رمز إلغاء قفل هواتفهم، مما يوفر مستوى إضافيًا من الخصوصية لمحادثاتهم المقفلة.

سيكون لدى المستخدمين الآن المرونة لإخفاء مجلد الدردشات المقفل، من قائمة الدردشة الخاصة بهم، مع ضمان الوصول فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.

المحادثات السرية في واتساب

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار إبقاء هذه الدردشات المقفلة مرئية في قائمة الدردشة الخاصة بهم. يتم تبسيط قفل الدردشة الجديدة من خلال الضغط لفترة طويلة، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى إعدادات الدردشة.

يؤدي تمكين خيار إخفاء مجلد الدردشات المقفل إلى ضمان بقاء هذه المحادثات سرية، ولم تعد تظهر في نافذة الدردشة الأساسية.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين خصوصية أعلى مقارنة بتصميم واتساب الحالي، والذي يكشف عن اختصار دردشة مقفل عند التمرير لأسفل على شاشة الدردشة.

خطوات استخدام هذه الميزة

-افتح الواتساب على جهازك.

-انتقل إلى القسم الذي يعرض الدردشات المقفلة.

-حدد خيار النقاط الثلاثة وقم بتفعيل ميزة "إخفاء الدردشات المقفلة".

- تابع إنشاء رمز سري فريد للوصول إلى الدردشات المقفلة المخفية.

- ستظل الدردشات المقفلة المخفية غائبة عن نافذة الدردشة الأساسية.