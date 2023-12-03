تكنولوجيا: هواوي تطلق سلسلة Enjoy 70 في حدث يعقد في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني هواوي يوم 5 من شهر ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Enjoy 70 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وهاتف Enjoy 70 Pro.

كشف الملصق الإعلاني المسرب عن موعد الحدث القادم لشركة هواوي، والذي ينطلق خلال أيام لإطلاق هواتف Enjoy 70، ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن الإصدارات القادمة تأتي بتصميم يحاكي هواتف P60 إلا أن المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ولقد ظهرت الملصقات الإعلانية المسربة على منصة Weibo مع صور حية لهاتف Enjoy 70، كما أكد الملصق الإعلاني على أن هاتف Enjoy 70 Pro يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الكاميرة في إصدار Pro بتصميم دائري كبير الحجم يتوسط الغطاء الخلفي.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف Huawei Enjoy 70 يأتي بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، ورقاقة معالج Kirin 710a، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، أيضاً يتميز هذا الإصدار بسماكة 8.93مم، ووزن 207 جرام.

بينما يأتي Enjoy 70 Pro بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، ودقة 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول السلسلة القادمة في المؤتمر الرسمي خلال أيام.

المصدر

اعلان





