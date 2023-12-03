تكنولوجيا: سامسونج تدعم هواتف Galaxy Z Flip6 وFold6 بحجم أكبر في الشاشة الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الكوري لدعم إصدارات Galaxy Z Flip6 وFold6 بشاشة خارجية مميزة بحجم أكبر.

أكد المحلل “Ross Young” في تفاصيل نشرت مؤخراً على أن الإصدارات القادمة من هواتف Fold6 وFlip6 تضم شاشة أكبر في الغطاء الخارجي لهذه الإصدارات مقارنة بالإصدارات السابقة لشركة سامسونج.

ويوضح Young أن هاتف Galaxy Z Flip6 يضم شاشة خارجية بحجم 3.9 إنش أي أكبر 0.5 مقارنة بهاتف Galaxy Z Flip5 السابق.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Galaxy Z Flip6 يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل وهي ترقية لمواصفات الكاميرة مقارنة بالإصدار السابق الذي ضم مستشعر رئيسي بدقة 12ميجا بيكسل.

أيضاً تؤكد التسريبات على خطط سامسونج للإستمرار في دعم Galaxy Z Fold6 القادم بمستشعر رئيسي بدقة 50ميجا بيكسل على غرار إصدار الشركة السابق Galaxy Z Fold5.

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