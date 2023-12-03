تكنولوجيا: تفاصيل كاملة حول مواصفات سلسلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة حول مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج.

تعقد العملاق الكوري مؤتمرها القادم في 17 من يناير لكشف النقاب عن هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus وأيضاً إصدار Ultra، ولقد أوضحت التسريبات المصورة السابقة التصميم المتوقع لهذه الإصدارات، بينما كشف تقرير Windows تفاصيل أكثر حول مواصفات الهواتف.

وتوضح التفاصيل الجديدة في البداية خطط سامسونج لإطلاق الإصدارات الثلاثة من السلسلة بألوان الأسود، والرمادي، والبنفسجي إلى جانب اللون الأصفر على أن تقدم هذه الألوان بتسمية جديدة، مثل الأسود Onyx، والرمادي Marble، والبنفسجي Cobalt، إلى جانب اللون الأصفر Amber الذي يقدم في الإصدار الرئيسي وإصدار Plus.

كما تشير التسريبات إلى أن Galaxy S24 Ultra يأتي باللون الأسود التيتانيوم، وأيضاً الرمادي والبنفسجي التيتانيوم، ومن المتوقع أن تعود هذه التسمية على تصميم الهاتف المميز بإطار من التيتانيوم، بينما يأتي الإصدار الرئيسي وهاتف Galaxy S24 Plus بتصميم من الألومنيوم.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي ستكون واحدة من نقاط التسويق الرئيسية لهذه السلسلة، والتي ستدعم مستخدمي هواتف Galaxy S24 في الترجمة في الوقت الفعلي في تطبيقات التواصل الإجتماعي مع دعم الكثير من اللغات.

كما يستخدم الذكاء الإصطناعي التوليدي في تحسين جودة العرض في الصور، مع تعزيز كفاءة البحث والتصفح وعرض النتائج بآداء سريع في هذه الإصدارات.

كما تدعم سامسونج هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بترقية في نظام التبريد حيث تأتي الغرف الحرارية بحجم أكبر 1.5مرة في الإصدار الرئيسي، وأكبر 1.6 مرة في إصدار Plus.

بينما يحصل هاتف Galaxy S24 Ultra على ترقية في حجم الغرف الحرارية في نظام التبريد إلى حجم أكبر 1.9 مرة مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy S23 Ultra، ولقد أوضح مصدر التسريبات تفاصيل مواصفات السلسلة القادمة كالآتي:

المواصفات Galaxy S24 Galaxy S24 plus Galaxy S24 Ultra الشاشة شاشة بحجم 6.2 إنش ومعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FullHD+ شاشة بحجم 6.7 إنش ومعدل تحديث 120Hz وجودة عرض QHD+ شاشة بحجم 6.8 إنش ومعدل تحديث 120Hz وجودة عرض QHD+ المعالج معالج Exynos 2400 معالج Snapdragon 8 Gen 3 معالج Snapdragon 8 Gen 3 الكاميرة الخلفية 50 ميجابكسل، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع، و10 ميجا بيكسل telephoto تكبير بصري 3 مرات 50 ميجابكسل، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع، و10 ميجا بيكسل telephoto تكبير بصري 3 مرات كاميرة رئيسية 200 ميجا بيكسل، كاميرة 12 ميجا بيكسل فائقة الإتساع، و10 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري 3 مرات وكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري 5 مرات كاميرة السيلفي 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل الذاكرة 8 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت رام السعة الداخلية 128/256/512GB 256/512GB 256GB/512GB/1TB الإتصال البلوتوث 5.3 وWi-Fi 6E البلوتوث 5.3 وWi-Fi 7 البلوتوث 5.3 وWi-Fi 7 وUWB البطارية 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh الألوان أسود أونيكس، رمادي رخامي، بنفسجي كوبالت، أصفر كهرماني أسود أونيكس، رمادي رخامي، بنفسجي كوبالت، أصفر كهرماني تيتانيوم أسود، تيتانيوم رمادي، تيتانيوم بنفسجي، تيتانيوم أصفر

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