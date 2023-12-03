شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Walmart تنضم لقائمة الشركات الكبرى المنسحبة من إعلانات X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Walmart أنها ستتوقف عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي X، والمعروفة سابقًا باسم Twitter، وقالت متحدثة باسم الشركة، "نحن لا نعلن على X لأننا وجدنا منصات أخرى للوصول بشكل أفضل إلى عملائنا".

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، ينضم بائع التجزئة، وهو الأكبر في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، إلى العديد من الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك Disney وApple وIBM في سحب الإعلانات من المنصة منذ أن أيد ماسك منشورًا معاديًا للسامية.

لكن جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية لشركة X، قال لقناة CBS MoneyWatch إن الشركة توقفت عن الإعلان على X في أكتوبر، "لذا فإن هذا ليس توقفًا مؤقتًا".

وكان لماسك موقف حاسم من انسحاب العملاء، حيث قال بعض الكلمات الخارجة للتعبير عن الوضع، وذلك في قمة DealBook هذا الأسبوع، غاضبًا ضد كبار المعلنين الذين تخلوا عن منصته وحذر من أنهم قد "يقتلون X".

وأرسلت الرئيس التنفيذي للشركة Lina Yaccarino مذكرة حول الشركة لدعم ماسك، وكتبت، "مبادئنا ليس لها ثمن، ولن يتم التنازل عنها أبدًا"، مضيفة "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، لن يصرفنا المنتقدون الهامشيون الذين لا يفهمون مهمتنا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الجدل قد يكلف الشركة ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية عام 2023.