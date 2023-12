تكنولوجيا: ظهور هاتف Nothing Phone جديد مع بطاريته على قائمة BIS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهر هاتف Nothing جديد وغامض من شركة Nothing على موقع (BIS). وعلى ما يبدو، يأتي الجهاز برقم طراز A142، وذلك يتماشى تقريبًا مع اتفاقية النمذجة الحالية لخط Nothing Phone.

وينضم أيضًا إلى الهاتف الذكي غير المعلن عنه بطارية جديدة معتمدة بموجب رقم الطراز NT03.

لا تزال المعلومات حول الجهاز الجديد نادرة، لكن أحد المسربين في الصناعة أشار مؤخرًا إلى أن Nothing تعمل على جهاز اقتصادي تحت رقم الطراز AIN142 ولقب Nothing Phone 2A.

كان التسريب مصحوبًا بصورة واحدة ضبابية من نوع ما يبدو أنها تصور لوحة خلفية مألوفة لا تحتوي على واجهة Glyph.

أما بالنسبة للمواصفات، فإن التفاصيل التقريبية وغير المؤكدة الوحيدة التي ذكرناها حتى الآن تشير إلى شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة وثقب للكاميرا الأمامية محاذٍ للوسط.

