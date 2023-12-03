تكنولوجيا: الكشف عن تصميم Samsung Galaxy A55 من خلال صور مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور جديدة تكشف عن هاتف Samsung Galaxy A55 والذي سمعنا عنه منذ فترة، وكشفت هذه الصور عن تصميم الهاتف الذكي.

يتشابه هاتف Samsung Galaxy A55 مع هاتف Galaxy A54. ويحتوي على شاشة مثقوبة مركزية وإعداد كاميرا ثلاثية محاذاة رأسياً في الخلف.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الأكثر بين تصميمي Galaxy A54 وGalaxy A55 هو أن الأخير يحتوي على إطارات مسطحة، وهو أمر نتوقع رؤيته في جميع الهواتف الذكية التي ستطلقها سامسونج تقريبًا في العام المقبل.

يحتوي الإطار الأيمن لهاتف Samsung Galaxy A55 على زر الطاقة وازرار التحكم في الصوت، بينما يخلو الإطار الأيسر من أي فتحات وعناصر تحكم.

يوجد في الجزء السفلي منفذ USB-C محاطًا بالميكروفون ومكبر الصوت، وفي الأعلى توجد فتحة بطاقة SIM، متصلة بالميكروفون الثانوي. وتحتوي الإطارات أيضًا على خطوط هوائي، مما يشير إلى بنية معدنية.

كما يدعي المصدر أن شاشة Samsung Galaxy A55 يبلغ حجمها 6.5 بوصة قطريًا. وتتميز بدقة FullHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيبلغ سمك الهاتف الذكي 8.2 ملم، لكن وزنه غير معروف.

من المتوقع أن يأتي هاتف Samsung Galaxy A55 مزودًا بمعالج Exynos 1480 وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشحن بقوة 25 واط.

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