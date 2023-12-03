شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الشائعات والميزات لـ iPhone 16 Pro المعروفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لا يزال على بعد حوالي 10 أشهر من الإطلاق، إلا أن هناك بالفعل العديد من الشائعات حول الأجهزة، من خلال السطور القادمة، تعرف علي أبرز التغييرات الرئيسية التي يشاع أنها ستطرأ على طرازات iPhone 16 Pro حتى ديسمبر 2023، وفقاً لموقع macrumors.

شاشات أكبر

سيتم تجهيز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشات أكبر بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة، على التوالي، وفقًا لروس يونج، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، ومن المتوقع أن تتمتع الأجهزة بنسب عرض إلى ارتفاع أطول كجزء من هذا التغيير، بالمقارنة، يتمتع كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

شاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

يمكن أن تحتوي طرازات iPhone 16 Pro على شاشات OLED أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة توفرها سامسونج.

زر التقاط

يشاع أن شركة Apple تخطط لزر "التقاط" جديد لجميع طرز iPhone 16، سيكون الزر موجودًا أسفل زر "الطاقة" التشغيل، الغرض من الزر غير معروف، ولكن تم التكهن بأنه يمكن أن يكون زرًا مخصصًا للغالق أو زر تسجيل الفيديو المكاني للكاميرا، وقد يكون للزر تصميم الحالة الصلبة، لكن الشائعات متضاربة.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل

سيحتوي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على عدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة مع مزيد من التفاصيل عند التصوير في وضع 0.5×، وفقًا لجيف بو، المحلل الفني، في شركة الاستثمار في هونغ كونغ Haitong International Securities.

دعم Wi-Fi 7

سيدعم iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max أيضًا Wi-Fi 7، وفقًا لـ Pu، وهذا من شأنه أن يمكّن الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، ومن المتوقع أيضاً أن توفر شبكة Wi-Fi 7 سرعات نقل بيانات تصل إلى أكثر من 40 جيجابت في الثانية، أي بزيادة قدرها 4 مرات عن شبكة Wi-Fi 6E.

شريحة A18 Pro

من المتوقع أن يتم تصنيع شريحة A18 Pro من الجيل التالي من Apple باستخدام عملية TSMC من الجيل الثاني مقاس 3 نانومتر، والمعروفة باسم N3E.

تصميم حراري محسّن

يُشاع أن طرازات iPhone 16 Pro تتميز بتصميم حراري جديد لتحسين تبديد الحرارة، كما هو الحال مع موديلات Apple Watch الحديثة، قد تحتوي البطارية على غلاف معدني.

تقريب بصري أكثر من 5x لجهاز iPhone 16 Pro Max

ترددت شائعات بأن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على ترقيات إضافية لعدسة Telephoto التي قد تسمح بتقريب بصري أكثر من 5x.

من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن طرازات iPhone 16 Pro في سبتمبر 2024، ومن المقرر أن تظهر تفاصيل إضافية حول الأجهزة خلال الأشهر المقبلة.