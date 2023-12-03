تكنولوجيا: جوجل تقدم إضافات وميزات مفيدة إلى نظام WearOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل تحديث وميزات إضافية لنظام WearOS ورسائل جوجل، وGoogle TV.

ستستفيد جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد، وأجهزة Google TV، والأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام WearOS من هذه الميزات الجديدة.

وبالنسبة لأجهزة WearOS، تحصل تطبيقات Gmail وتقويم جوجل على ميزات جديدة. علاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط حالة Google Home الخاصة بهم على Home أو Away باستخدام ساعات WearOS الذكية مع التحديث الجديد.

وفي محاولة لإضافة التحكم الذكي بالمنزل في متناول يدك، يمكن للمستخدمين التحكم في الأجهزة الذكية المتوافقة وإرسائها مثل المكانس الكهربائية والمماسح من الساعات الذكية.

تعد القدرة على بدء إجراءات المساعد إضافة مفيدة أخرى. ومن بين التغييرات الأخرى، أضافت جوجل أكثر من 10 قنوات تلفزيونية مجانية جديدة لـ Google TV وأضافت مجموعات Emoji Kitchen.

علاوةً على ذلك، تم إعداد جميع ميزات الرسائل الجديدة لإبهار الجيل الجديد، كما أن جميع عناصر التحكم الرئيسية الجديدة في نظام التشغيل WearOS هي بمثابة قطعة زينة على الكعكة.

وبالإضافة إلى 10 قنوات تلفزيونية مجانية أو أكثر لمجموعات Google TV وEmoji Kitchen لرسائل جوجل، يفوق هذا التحديث الشامل قدرات WearOS.

على اي حال، نتوقع تجربة مستخدم محسنة وذكية قادمة من Google TV وWearOS ورسائل جوجل.

المصدر

اعلان





