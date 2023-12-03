تكنولوجيا: إطلاق الشاشة المنحنية AOC Gaming CU34G2XP/BK بحجم 34 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت AOC مؤخرًا عن شاشة الألعاب Q27G3ZN التي تتميز بدقة QHD وحجم 27 بوصة ومعدل تحديث 260 هرتز.

وكشفت العلامة التجارية الآن عن شاشة AOC Gaming CU34G2XP/BK، وهي شاشة ألعاب منحنية بحجم 34 بوصة مع لوحة عالية الدقة ومعدل تحديث مرتفع.

تعتبر AOC Gaming CU34G2XP/BK شاشة ألعاب منحنية بحجم 34 بوصة مع نصف قطر انحناء يبلغ 1500R.

تتميز الشاشة بمعالجة لوحة مضادة للتوهج (AG) لتقليل الانعكاسات. ومع دقة تبلغ 3440 × 1440، تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 وتستخدم نوع لوحة VA مع إضاءة خلفية WLED.

يساهم معدل التحديث المذهل البالغ 180 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية (GTG وMPRT) في الاستمتاع بألعاب سلسة وسريعة الاستجابة.

وتدعم الشاشة Adaptive Sync لمعدلات التحديث المتغيرة وهي معتمدة من Vesa DisplayHDR 400 للنطاق الديناميكي العالي.

علاوةً على ذلك، توفر الشاشة وظيفة العرض المتعدد PiP+PbP، كما تعمل ميزة SmartImage على تحسين جودة الصورة.

وتتميز الشاشة بنسبة تباين ثابتة تبلغ 4000:1، ونسبة تباين ديناميكية تبلغ 80M:1، وزاوية عرض واسعة تبلغ 178/178 درجة. وهي تدعم ايضًا ألوان 10 بت، وتنتج 1.073 مليار لون.

تحتوي الشاشة على مكبرات صوت 2 واط ×2، وقفل كينسينغتون، ووظيفة التحرير السريع. كما يتضمن التصميم المريح تعديل الإمالة من -3.5 درجة إلى 21.5 درجة، وتعديل الارتفاع بمقدار 130 ملم، ووظيفة الدوران من -30 درجة إلى 30 درجة.

تتضمن خيارات الاتصال HDMI 2.0 x 2، وDisplayPort 1.4 x 2، وأربعة منافذ USB للتنزيل، ومخرج صوت واحد.

تتوفر الشاشة بسعر 339 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المقرر أن تكون AOC Gaming CU34G2XP/BK متاحة للشراء في منتصف ديسمبر 2023.

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