تكنولوجيا: متجر GPT الخاص بـ OpenAI لن يصل حتى عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة OpenAI على تأجيل إطلاق متجر GPT Store الخاص بها إلى أوائل عام 2024، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها The Verge.

وقدمت الشركة أداة GPT Builder الخاصة بها في أوائل شهر نوفمبر في أول مؤتمر للمطورين، مما يمنح المشتركين طريقة سهلة لإنشاء روبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بهم.

وفي ذلك الوقت، قالت OpenAI أيضًا إنها ستطلق قريبًا متجر GPT للمستخدمين لإدراج GPTs الخاصة بهم وربما كسب المال منها.

كان من المقرر في البداية إطلاقه في نوفمبر. ولكن، مع الإطاحة المفاجئة بالرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، الذي أعيد إلى منصبه منذ ذلك الحين، لم يسير الشهر كما هو مخطط له.

وقالت OpenAI في بريدها الإلكتروني إلى مستخدمي GPT Builder يوم الجمعة: “فيما يتعلق بما هو قادم، نخطط الآن لإطلاق متجر GPT في أوائل العام المقبل“.

واضافت:”على الرغم من أننا كنا نتوقع إصداره هذا الشهر، إلا أن هناك بعض الأشياء التي جعلتنا مشغولين بشكل غير متوقع!”

تشير الرسالة الإلكترونية أيضًا إلى أن الشركة قامت بإجراء تحسينات على GPTs بناءً على تعليقات المستخدمين، وتقول إن بعض التحديثات على ChatGPT في الطريق.

كانت شركة OpenAI بصدد إعادة تنظيم قيادتها في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت الشركة يوم الأربعاء أن ألتمان عاد إلى منصب الرئيس التنفيذي، مع تعيين ميرا موراتي الآن في منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا وجريج بروكمان كرئيس.

كما أعلنت الشركة عن تشكيل مجلس إدارة أولي جديد، والذي يتضمن تمثيلاً من مايكروسوفت، أكبر مستثمريها، كمراقب لايحق له التصويت.

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