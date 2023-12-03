شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة إدارة حساباتك المتعددة على إنستجرام بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تقوم بأعمال تجارية مختلفة، أو تستكشف إنشاء محتوى متنوع، أو تهدف ببساطة إلى الفصل بين الجوانب الشخصية والمهنية، فإن التعامل مع حسابات Instagram المتعددة على جهاز واحد يعد مهارة مفيدة، ولحسن الحظ، ليست هناك حاجة للجوء إلى استنساخ التطبيقات أو استخدام متصفحات مختلفة.

فيما يلي دليل بسيط خطوة بخطوة لمساعدتك في إضافة حسابات Instagram المتعددة والتبديل بينها على جهاز Android أو iPhone أو سطح المكتب:

إضافة حسابات متعددة على Instagram على Android و iPhone

تعد إضافة حسابات إلى تطبيق Instagram عملية بسيطة تنطبق على مستخدمي Android وiPhone نظرًا لواجهة المستخدم المتسقة للتطبيق.

- قم بتشغيل تطبيق Instagram على جهاز Android أو iPhone الخاص بك واضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية.

- اضغط على السهم لأسفل بجوار اسم المستخدم الخاص بك في الأعلى، ثم حدد خيار "إضافة حساب".

- اختر خيار "تسجيل الدخول إلى الحساب الحالي" وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

- كرر هذه الخطوات لإضافة حسابات إضافية حسب الحاجة.

التبديل بين حسابات Instagram المتعددة على Android وiPhone

بعد إضافة حساباتك، أصبح التبديل بينها أمرًا سهلاً باستخدام إحدى الطرق التالية:

التبديل من علامة تبويب الملف الشخصي:

- افتح تطبيق Instagram وانتقل إلى علامة التبويب الملف الشخصي.

- اضغط على السهم لأسفل بجوار اسم المستخدم الخاص بك واختر الحساب المطلوب.

وبدلاً من ذلك، اضغط لفترة طويلة على علامة التبويب الملف الشخصي وحدد حسابك المفضل من القائمة.

التبديل بإيماءة النقر المزدوج:

قم بتشغيل تطبيق Instagram على جهاز Android أو iPhone الخاص بك، وانتقل بسرعة إلى حساب آخر من خلال النقر المزدوج على أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية.

إضافة حسابات Instagram متعددة على سطح المكتب

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام Instagram على سطح المكتب، فإن عملية إضافة الحسابات مختلفة قليلاً ولكن يمكن التحكم فيها بنفس القدر.

- افتح Instagram في متصفح الويب الخاص بك وقم بتسجيل الدخول.

- في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، انقر فوق "تبديل" في الزاوية اليمنى العليا بجوار اسم المستخدم الخاص بك.

- حدد "تسجيل الدخول إلى حساب موجود"، وأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك، ثم حدد "حفظ معلومات تسجيل الدخول"، وانقر على "تسجيل الدخول".

التبديل بين حسابات Instagram المتعددة على سطح المكتب

- افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى Instagram.com.

- انقر على "تبديل" بجوار اسم المستخدم الخاص بك، أو اختر "المزيد" في الزاوية اليسرى السفلية وحدد "تبديل الحسابات".

- اختر الحساب الذي تريد استخدامه.