شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الذكاء الاصطناعى التوليدى يساعد فى تحسين الخدمات اللوجستية خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الاضطرابات العالمية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19، لعبت الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا أدوارًا محورية في استقرار الوضع، والآن، تعمل الشركات على إعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها من أجل المرونة والنمو.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة التكنولوجيا اللوجستية العالمية Locus، فإن التحول المحوري في مشهد الأعمال مع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات القائمة على السحابة سيحدث ثورة في المشهد اللوجستي العالمي، وتشير الأبحاث العالمية إلى حدوث تحول في سوق لوجستيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا من تقييمه الحالي البالغ 412 مليون دولار إلى 13,948 مليون دولار بحلول عام 2032، وهو ما أظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 43.5٪.

كيف ستعمل هذه التقنيات على تحسين الخدمات اللوجستية

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بتأثير تحويلي على الخدمات اللوجستية، بدءًا من تقليل نفاد المخزون إلى تحسين طرق التسليم وإدارة المخاطر، وستعمل قدراتها المتقدمة على تمكين فرق الخدمات اللوجستية من خلال تحسينات الاتصال في الوقت الفعلي، والمدعومة بروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعالج هذه التكنولوجيا المتقدمة المهام كثيفة العمالة، مثل إنشاء التقارير والتنبؤ، ورفع معايير الإنتاجية للمحترفين في هذا المجال.

وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن تشهد الصناعات اللوجستية وسلسلة التوريد نموًا كبيرًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي في السنوات التي تسبق عام 2025، حيث قامت 55% من الشركات بالفعل بدمج الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك فجوة كبيرة، حيث يستخدم أقل من الثلث الذكاء الاصطناعي عبر وظائف متعددة، ومن خلال معالجة هذه المشكلة، يظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مغير لقواعد اللعبة، لا سيما في التنبؤ باضطرابات سلسلة التوريد وإدارتها.

توفر البراعة التنبؤية للذكاء الاصطناعي التوليدي حلاً تحويليًا يقلل من التدخل البشري ويقدم رؤية غير مسبوقة، وعلى سبيل المثال، في حالات الانحرافات عن المسار، أو الحالات الشاذة غير المتوقعة في الطقس، أو الانتهاكات المحتملة لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، يمكن للتكنولوجيا مثل تطبيق برج المراقبة، مع إمكانية رؤيتها بزاوية 360 درجة، تحديد هذه المشكلات بسرعة.

وهذا يمكّن مديري العمليات والفرق الميدانية من معالجتها وإدارتها بكفاءة. تعد تطبيقات برج التحكم والتتبع في الوقت الفعلي بمستقبل تحتضن فيه الخدمات اللوجستية الكفاءة والابتكار.

وفي مشهد الأعمال الحالي، يواجه متخصصو الخدمات اللوجستية ضغوطًا غير مسبوقة لتعزيز الربحية وتبسيط العمليات وسط التحديات اللوجستية الأولى والمتوسطة والأخيرة.

وتظهر الحلول المستندة إلى السحابة كقوة تحويلية تُحدث ثورة رقمية في مجال الخدمات اللوجستية، وبعيدًا عن معالجة أوجه القصور وتخفيف المخاطر، توفر هذه الحلول للشركات مزايا مثل السرعة وفعالية التكلفة والتحكم وقابلية التوسع والأمان، مما يبشر بعصر جديد من العمليات اللوجستية الفعالة والمرنة.

ويتوقع أحد التقارير أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستدمج 86% من الشركات القائمة على سلسلة التوريد الحوسبة السحابية في عملياتها، وتعد هذه قفزة كبيرة من معدل الاعتماد الحالي البالغ 40%، مما يسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بقيمة الحلول المستندة إلى السحابة، وتتوقع دراسة بحثية أخرى أن سوق إدارة سلسلة التوريد السحابية العالمية من المقرر أن يرتفع من 21.79 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 71.93 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 16.10٪.

ومع تزايد اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة في الخدمات اللوجستية في عام 2024، فإن بناء حل داخلي يوفر ميزة التخصيص والتحكم الكامل في تكاليف معالجة البيانات وتخزينها.

ومع ذلك، فإنه يأتي مع جوانب سلبية كبيرة مثل التأخير المحتمل في الإنتاج، والصيانة الباهظة وتكاليف الصيانة، ونقص الخبرة في السوق لتسهيل عمليات الترقية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في الحلول اللوجستية القائمة على السحابة يوفر قابلية التوسع في البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، كل ذلك مع الحفاظ على فعاليته من حيث التكلفة من خلال القضاء على الحاجة إلى البنية التحتية للأجهزة.

والأهم من ذلك، أنه يمكن للشركات دمج هذه الحلول السحابية بسلاسة في تطبيقاتها الحالية، مما يتجنب الحاجة إلى الاستبدال الكامل، ومن المقرر أن تقوم الشركات بزيادة استثماراتها بشكل كبير في الحلول اللوجستية القائمة على السحابة في عام 2024 سعياً لتعزيز المرونة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، مما يدل على ثورة تحويلية في إعادة تشكيل صناعة الخدمات اللوجستية.

