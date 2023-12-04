شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Resident Evil 4 تضيف وضع الواقع الافتراضى فى 8 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل لعبة Resident Evil 4 الجديدة على تغيير في المنظور قريبًا، ففي 8 ديسمبر الجارى، سيحصل إصدار PS5 من RE4 على تحديث مجاني يضيف وضع الواقع الافتراضي إلى اللعبة.

وجاء في البيان الصحفي: "يدعم وضع Resident Evil 4 VR حملة القصة الرئيسية الكاملة ويقدم مستوى إضافيًا من الانغماس في مهمة الإنقاذ المروعة التي يقوم بها ليون إس كينيدي"، "تتيح التجربة للاعبين رؤية العالم المرعب مباشرة من خلال عيون ليون والاستمتاع بمحيطه مع شاشة 4K HDR الخاصة بـ PlayStation VR2"، بحسب موقع theverge الأمريكى.

وتعد نسخة الواقع الافتراضي ليست سوى جزء واحد من كل الاهتمام الخاص الذي تم إيلاءه لإعادة إنتاج RE4، وتعد اللعبة واحدة من أكثر المرشحين غير المحتملين لجائزة لعبة العام لهذا العام، وهي أيضًا إحدى الألعاب التي تم اختيارها للظهور لأول مرة على Apple iPhone 15 Pro جنبًا إلى جنب مع Resident Evil Village وDeath Stranding وAssassin’s Creed Mirage.

وسيتم إطلاق وضع الواقع الافتراضي Resident Evil 4 على جهاز PSVR2 في الثامن من ديسمبر.