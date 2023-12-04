شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر سوق الساعات الذكية العالمية 2023 .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن سوق الساعات الذكية العالمية قد انتعشت في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint، زادت شحنات الساعات الذكية العالمية بنسبة 9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، ارتفع سوق الساعات الذكية العالمية كان بطيئا وحتى شهدت تباطؤا، ويدعي التقرير أن السوق استعاد زخمه في الربع الثاني من عام 2023 واستمر في النمو في الربع الثالث، ووفقًا للتقرير، كان النمو مدفوعًا بالأداء القوي المستمر للسوق الهندية (بقيادة Fire-Boltt)، بالإضافة إلى الانتعاش الكبير لشركة هواوي في الصين.

أداء أبل الربع الثالث من عام 2023؟

مع زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في الشحنات العالمية، قدمت أبل أفضل أداء لها على الإطلاق في الربع الثالث، من المهم أن نلاحظ أن صانع iPhone حافظ على ريادته حتى بعد إطلاق أحدث إصدار من Apple Watch (منتج رئيسي في مجموعته) في وقت متأخر قليلاً عن العام السابق.

شير التقرير إلى أن شحنات طرازات الجيل الثاني من Apple Watch SE كانت مساهمًا رئيسيًا في نمو الشركة الرائدة في الصناعة.