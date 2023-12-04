شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحفاظ على بطارية اللاب توب وإطالة عمرها فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها تمديد (أو تقليل) صحة بطارية الكمبيوتر المحمول لديك، وهناك عدد من النصائح حول كيفية العناية ببطارية الكمبيوتر المحمول بدءًا من المدة التي يجب أن تتركها موصلة بالكهرباء إلى مدى انخفاض استهلاك البطارية، وفقًا لتقرير digitartlend.

وهناك الكثير من التغييرات اليدوية التي يمكنك إجراؤها فى عدد من الخطوات لحماية البطارية من التلف وأبرزها:

1.إيقاف تشغيل أشياء مثل التخزين السحابي وتطبيقات المراسلة التي قد تكون قيد التشغيل في الخلفية وتقوم باستنزافها سريعا .

2.تقليل مقدار الطاقة التي تستخدمها يدويًا عن طريق إيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth عند عدم استخدامهما.

3.إيقاف تشغيل الميزات الاختيارية مثل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، وتقليل عدد المكونات التي تستهلك البطارية بشكل عام.

4.تجنب ترك بطارية الليثيوم أيون فى جهاز الكمبيوتر تفرغ بأقل من 20%.

5. إذا كنت ستقوم بتخزين الكمبيوتر المحمول لفترة طويلة دون استخدامه، فقم بتفريغه أو شحنه حتى 50% قبل تخزينه.

6. فى حالة ارتفاع درجات الحرارة وسخونة البطارية لابد من إيقاف تشغيل الجهاز واخراج البطارية إن أمكن، ثم أعطه فترة من الراحة حتى يبرد، أو يمكنك نقله إلى مكان ذى درجة حرارة أقل .

7. البحث عن خيار توفير البطارية وتمكينه ، ويمكن تشغيل هذا الوضع تلقائيًا عندما يصل عمر بطارية الكمبيوتر المحمول إلى 20% وسيؤدي هذا تلقائيًا إلى حظر تطبيقات الخلفية، والحفاظ على ميزاتك مثل التقويم من المزامنة أو دفع الإشعارات، وخفض سطوع الشاشة، وتمكين التغييرات المختلفة الأخرى التي من شأنها الحفاظ على البطارية حتى تتمكن من الوصول إلى منفذ في أسرع وقت ممكن.