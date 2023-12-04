تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق ساعة Xiaomi Watch H قريباً بنظام HyperOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني للإعلان قريباً عن ساعة Xiaomi Watch H الذكية التي تأتي بنظام تشغيل HyperOS.

تنافس شركة شاومي في الأسواق باثنان من خطوط إنتاج الساعات الذكية هما Xiaomi Watch وXiaomi Watch S، إلا أن مصدر التسريبات اليوم أكد على أن شاومي تستعد لإطلاق خط إنتاج جديد من الساعات الذكية قريباً، والذي ينضم أيضاً إلى إصدارات الشركة من العلامات الفرعية Redmi وPoco.

ولقد أوضح “Mukul Sharma” في التفاصيل الجديدة أن خط الإنتاج الجديد ينطلق بعنوان “Xiaomi Watch H” إلا أنه لم يوضح دلاله حرف “H” في العلامة التجارية الجديدة.

من جانب أخر أكد Sharma على أن خط الإنتاج الجديد من الساعات الذكية ينطلق في الربع الأول من عام 2024 بنظام تشغيل HyperOS على غرار ساعات Xiaomi Watch S3 وRedmi Watch 4 التي أطلقت خلال الفترة الماضية.

أيضاً لم يتم التأكيد على خطط شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi Watch H في السوق الصيني فقط أو أن خط الإنتاج الجديد سيتوفر في الأسواق العالمية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول أول إصدار للشركة من سلسلة Xiaomi Watch H.

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