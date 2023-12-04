تكنولوجيا: شركة AMD تفتتح أكبر مركز تصميم عالمي لها في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة مهمة لتعزيز تواجدها في الهند، افتتحت AMD أكبر مركز تصميم عالمي لها، وهو حرم Technostar للأبحاث والتطوير، في بنغالورو.

تمثل هذه المنشأة المتطورة حجر الزاوية لاستثمار AMD البالغ 400 مليون دولار في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة، والذي تم الإعلان عنه في Semicon 2023.

سيضم حرم Technostar، الذي يمتد على مساحة 500000 قدم مربع، ما يقرب من 3000 مهندس مخصص لتطوير وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات المتطورة وشرائح المعالجات التكيفية و FPGAs لكل من أجهزة الحواسب الشخصية ومراكز البيانات.

ويتماشى هذا مع برنامج أشباه الموصلات في الهند، الذي يؤكد على تعزيز نظام بيئي داعم لتصميم أشباه الموصلات وتنمية المواهب.

يضم المرفق مختبرًا حديثًا للبحث والتطوير، ومركزًا تجريبيًا مخصصًا للزوار، ومساحات للتجمع التعاوني، مما يعزز بيئة مواتية للابتكار والتعاون.

ومع وجود ربع القوى العاملة العالمية لشركة AMD في الهند، فإن مركز التصميم الجديد يستعد للعب دور محوري في تطوير تقنيات أشباه الموصلات.

وقد تم افتتاح مركز البحث والتطوير من قبل أشويني فايشناو، وزير مجلس الوزراء الاتحادي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الهند.

وحضر حفل الافتتاح أيضًا العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من AMD، بما في ذلك مارك بيبرماستر، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO)، وديفيد وانج، نائب الرئيس الأول (SVP) لمجموعة Radeon Technologies Group. سيقود الموقعديباك أغاروال.

وشدد أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الهند، على أهمية استثمار AMD في النظام البيئي لأشباه الموصلات في الهند.

كما أعرب مارك بيبرماستر، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في AMD، عن التزام AMD تجاه الهندوثقتها في المواهب الهندسية في البلاد.

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