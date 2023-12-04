تكنولوجيا: التلميح إلى ميزات الاتصال الخاصة بهاتف OnePlus 12 عبر ملصقات دعائية رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح إطلاق هاتف OnePlus 12 قريبًا ومن المتوقع أن يقدم مجموعة واسعة من الميزات ومواصفات الأجهزة.

وتقوم الشركة بإثارة ميزات الهاتف البارزة يوميًا عبر منصة Weibo، واليوم، كشفت الشركة عن بعض ميزات الاتصال بالجهاز.

قبل يومين فقط من إطلاقه في 5 ديسمبر في الصين، تم بالفعل الكشف عن معظم التفاصيل حول الهاتف الذكي.

وعلى ما يبدو، فقد تم إعداد OnePlus لتوفير اتصال فائق السرعة باستخدام USB Type-C 3.2 Gen1، والذي يوفر سرعات نقل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

علاوةً على ذلك، فهو سيحتوي على أحدث تقنية Bluetooth 5.4 التي تتيح اتصالًا آمنًا وثنائي الاتجاه وغير متصل مع الآلاف من العقد الطرفية منخفضة الطاقة جدًا في الهيكل النجمي.

وبالنسبة للمدفوعات اللاسلكية عبر بوابات مختلفة، سيوفر OnePlus 12 دعم NFC. كما يوجد أيضًا مستشعر IR للتحكم في الأجهزة غير الذكية، والتي تفتقر أيضًا إلى مستشعر RF. وهذا مفيدًا جدًا في الأوقات التي لا يوجد فيها خيار آخر للتحكم في الجهاز.

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