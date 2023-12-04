تسريبات Galaxy A55 بتصميم مشابه وتحسينات داخلية

هاتف Galaxy A55 هو الهاتف القادم في سلسلة من أفضل سلاسل الهواتف في الفئة المتوسطة التي يمكنك شراؤها من Samsung، هذه الهواتف هي أيضًا من بين أكثر الهواتف شهرة وكمالية بسبب مزيجها الرائع بين المواصفات الجيدة جدًا والسعر المعقول، سامسونج تعمل على تطوير هواتفها لتقديم واحد من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة على الإطلاق، ماذا تخبئ لنا سامسوند؟ ما التسريبات؟ لنتحدث قليلًا عن الأمر

تسريبات حول Galaxy A55

تسربت صور Galaxy A55 خلال نهاية الأسبوع من خلال المسرب Steve Hemmerstoffer، المعروف أيضًا باسم OnLeaks و MySmartPrice، تظهر الصور هاتفًا أكثر لمعانًا مقارنة بـ Galaxy A54 – عنصر تصميم سنراه على الأرجح في العديد من هواتف Samsung العام المقبل. لا يزال يتميز بتصميم يشبه هواتف سامسونج الرائدة مع الكاميرات الثلاثة المُرتبة عموديًا في ظهر الهاتف، ومع ذلك، نظرًا لظهر بعض خطوط الـAntenna على الإطار المعدني، قد نكون على موعد مع إطار من المعدن بدلاً من البلاستيك هذه المرة.

تفاصيل تسريبات Galaxy A55

تظهر تسريبات Galaxy A55 ومقطع الفيديو الذي يعرض الهاتف بزاوية 360 درجة أن زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت تقع على الجانب الأيمن، بينما يتم وضع فتحة البطاقة SIM في الجزء العلوي، بالتالي يكون الجانب الأيسر خاليًا تمامًا من أي أزرار او فتحات او أي شيء، يظهر منفذ USB-C ومكبرات الصوت في أسفل الهاتف، وهناك فتحة في منتصف الشاشة تحمل كاميرا السيلفي، وفقًا للمسربين، يبلغ طول Galaxy A55 تقريبًا 161.1 × 77.3/77.9 × 8.2 ملم، ويتميز بشاشة مسطحة Full HD+ بحجم 6.5 إنش ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الشائعات السابقة حول Galaxy A55

تشير الشائعات السابقة إلى أن الهاتف قد يحمل معالج Exynos 1480 جديدة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وشحن بقوة 25 وات، لا يبدو ان هناك شيء فوق التوقعات غير الإطار المعدني الذي سيكون اضافة مميزة لهاتف من الهواتف التي تحمل تجربة مميزة من سامسونج، سلسلة A5x من السلاسل المتميزة في الفئة المتوسطة ونحب كل تطوير بها.

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