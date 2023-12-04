تكنولوجيا: تسريب صور جديدة لهاتف Huawei Enjoy 70 عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور واقعية وملصق دعائي يشير إلى إطلاق هاتف Huawei Enjoy 70 على الإنترنت منذ بضعة أيام.

وأشار التسريب إلى أن شركة هواوي قد تكشف عن جهاز Enjoy 70 في الخامس من ديسمبر، لكنها لم تؤكد رسميًا تاريخ الإطلاق.

والآن، شارك حساب Weibo المسمى WhyLab مجموعة من الصور الواقعية الجديدة لجهاز Huawei Enjoy 70 التي تم التقاطها في متاجر هواوي الفعلية.

تُظهر الصور طراز الهاتف باللون الأسود الذهبي مع وحدة كاميرا مستطيلة مع حلقات كاميرا مميزة باللون الذهبي.



يبدو أن الهاتف يحتوي على إعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل. سيكون الهاتف متاحًا أيضًا باللونين الأبيض والأخضر. ويبدو أنه يحتوي على ثلاثة تكوينات للتخزين: 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

وبالمثل، سيحتوي جهاز Enjoy 70 على شاشة بحجم 6.75 بوصة، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ونظام HarmonyOS 4 من هواوي.

يتميز الهاتف أيضًا بمفتاح Enjoy X. ويتم تشغيله بواسطة شريحة Kirin 710A، المبنية على عملية 14 نانومتر. تحتوي وحدة المعالجة المركزية على ثمانية أنوية، أربعة أنوية Cortex-A73 تعمل بسرعة استجابة 2.0 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A53 تعمل بسرعة استجابة 1.7 جيجاهرتز. هذا وبالاضافة إلى وحدة معالجة الرسومات هي Mali G51-MP4.

سيكون هناك أيضًا جهاز آخر في التشكيلة، وهو Enjoy 70 Pro. لا تزال التفاصيل حول Enjoy 70 Pro نادرة، لكن تشيرالشائعات إلى أنه سيحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon 680 أكثر قوة وكاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل.

ومع اقتراب موعد الإطلاق المشاع، من المتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول Huawei Enjoy 70 و Enjoy 70 Pro.

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