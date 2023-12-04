تكنولوجيا: إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي أصبح متاحًا الآن على Microsoft Paint

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت مايكروسوفت بدمج منشئ الصور AI، Cocreator، في تطبيق Paint لنظام Windows 11.كانت هذه الأداة في السابق حصرية لمستخدمي Windows Insider، وتستخدم نموذج OpenAI’s DALL-E 3 لإنشاء الصور.

تأتي الأداة متاحة الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وألمانيا. وهي توجد حاليًا قائمة انتظار لاستخدام ميزة Cocreator.

إذا كنت مهتمًا باستخدام الأداة، فيمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار عبر اللوحة الجانبية لـ Cocreator.

بعد تسجيل اهتمامك، ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد الموافقة على استخدام هذه الميزة.

لاستخدام Cocreator، يقوم المستخدمون بفتح برنامج الرسام والنقر على الزر المخصص الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، والموجود بين منتقي الألوان وقسم الطبقات.

تطالب النافذة المستخدمين بإدخال وصف للصورة المطلوبة وتحديد النمط، ثم تقوم الأداة بإنشاء ثلاث صور، والتي يمكن للمستخدمين تحريرها بشكل أكبر باستخدام أدوات أخرى داخل برنامج الرسام.

على الرغم من أن منشئ الصور هذا يمثل إضافة جديدة إلى برنامج الرسام، فقد قامت مايكروسوفت بالفعل بدمج هذه الإمكانية في خدمات أخرى.

على سبيل المثال، تمكن المستخدمون من إدخال طلبات إنشاء الصور في برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Bing لبعض الوقت، وتم دمج هذه الوظيفة مؤخرًا في برنامج Copilot.

إن دمج Cocreator في Paint (تطبيق تحرير الصور المرفق مع نظام التشغيل Windows) يجعل من السهل على المستخدمين العاديين إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تعد Microsoft Paint أداة سهلة لإنشاء الصور وتحريرها على Windows 11، حتى عند استخدام حاسب محمول متوسط ​​المدى.

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