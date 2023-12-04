500 لعبة وتطبيق RTX مدعومة بتقنيات التعلّم العميق DLSS وتتبع الأشعة والتقنيات المحسنة بالذكاء الاصطناعي – انضم إلى الاحتفال مع إنفيديا

في 20 أغسطس 2018، كشف الرئيس والمدير التنفيذي Jensen Haung لشركة NVIDIA النقاب عن GeForce RTX 2080 أول بطاقة رسوميات RTX في العالم قادرة على تقديم تأثيرات بجودة الأفلام في الألعاب في الوقت الفعلي. لم يسبق أن تضمنت بطاقة الرسوميات أجهزة وبرامج مخصصة مصممة لتسهيل التطور التالي لرسومات الألعاب، وحتى يومنا هذا توفر وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX تجربة RTX المطلقة.

ألعاب RTX الجديدة بدعم DLSS

تشتمل RTX على نظام بيئي من التقنيات التي تجعل اللعب بدقة وأداء عالي حقيقة واقعة حيث توفر تقنية تتبع الأشعة Ray Tracing المدعومة بـ RT Cores إضاءات وانعكاسات غامرة وواقعية للألعاب. وتتيح تقنية التعلّم العميق NVIDIA DLSS، التي أصبحت ممكنة بفضل Tensor Cores، تسريع رسومات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة وهي قادرة على تقديم أداء أسرع بما يصل إلى 5 مرات في Cyberpunk 2077.

تم دمج RTX أيضًا في التطبيقات الإبداعية الرائدة في العالم مما تعمل على تسريع سير العمل من خلال تشغيل أدوات وتحسينات الذكاء الاصطناعي المثيرة وتمكين معاينات تتبع الأشعة في الوقت الفعلي في التطبيقات التي كانت تستغرق في السابق ساعات لعرض حتى إطار واحد.

نحتفل اليوم بسنوات فارقة في صنع 500 لعبة وتطبيق #RTXON!

لقد أحدثت أكثر من 500 لعبة وتطبيق ثورة في طرق اللعب والإبداع باستخدام تقنيات تتبع الأشعة و التعلّم العميق DLSS والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. لقد تبنى اللاعبون تقنيات RTX بمعدل مثير للإعجاب حيث يقضي لاعبو GeForce RTX سبعة وثمانون مليون ساعة كل أسبوع في لعب الألعاب المحسنة بـ RTX، و97% من اللاعبين الذين يلعبون Cyberpunk 2077 على سلسلة وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX 40 يلعبون مع RTX ON. تحذو الألعاب الرئيسية الأخرى حذوها، مع NARAKA: BLADEPOINT بنسبة 98%، و Minecraft مع RTX بنسبة 99%، و Alan Wake 2 بنسبة 99%، و Diablo IV بنسبة 96%.

العاب تحمل تقنيات Nvidia الجديدة

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