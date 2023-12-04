تكنولوجيا: وحدة تحكم DualSense القادمة من سوني قد تساعدك في الفوز في الألعاب بقوة الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حتى الآن، يعتبر الإصدار الوحيد من الموجود من DualSense في السوق هو DualSense Edge. والآن، تفيد قائمة براءات الاختراع المكتشفة حديثًا (عبر GameRant) بأن شركة سوني تخطط لإطلاق إصدار DualSense جديد تمامًا قريبًا.

سيكون التغيير الأكثر جذرية هو لوحة اللمس الخاصة به، والتي ستتضاعف الآن كشاشة عرض. سيستخدم DualSense الجديد الشاشة المذكورة لمساعدة اللاعبين على الخروج من خلال مطالبات الأزرار، مع إضاءة الأزرار الفعلية (بما في ذلك العصي التناظرية والمشغلات) عند الضرورة.

من المفترض أن تستخدم شركة سوني “قوة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي” لتحديد أفضل مسار للعمل للاعب بعد مراقبة مدخلاته. ومن المفترض أن يساعد هذا، من الناحية النظرية، في جعل الألعاب الصعبة متاحة لعدد أكبر من اللاعبين.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه بشكل سيئ إلى مطالبات غير صحيحة من DualSense، مما يزيد من تدهور تجربة اللاعب.

قد يجادل البعض أيضًا بأن وحدة التحكم يمكن أن تصبح “وضعًا سهلاً” حقيقيًا للألعاب التي لا تحتوي على هذا الخيار.

يتطلب DualSense الجديد إعادة تصميم كاملة بسبب الذكاء الاصطناعي والشاشة التي تعمل باللمس.

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