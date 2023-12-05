شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل الإطلاق الثالث المنتظر لصاروخ صيني يعمل بغاز الميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Landspace الصينية لإطلاق صاروخها الذي يعمل بغاز الميثان غدا، حيث سيحمل صاروخ Zhuque 2 أقمارًا صناعية ويهدف إلى إظهار قدرات الإطلاق التشغيلية، ويأتي الإطلاق بعد أقل من عام بقليل من الإطلاق الأول والذي انتهى بالفشل، وقد عاد الصاروخ مرة أخرى مع إطلاقه الثاني في يوليو الماضى، ووصل إلى مداره بنجاح، ومع ذلك، لم يحمل هذا الإطلاق سوى جهاز محاكاة جماعيًا وليس حمولات نشطة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كشفت قيادة الشركة هذا الأسبوع أنه من المقرر أن يتم الإطلاق غدا في الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت بكين يوم 5 ديسمبر، ويستخدم الصاروخ Zhuque-2 الذي يبلغ طوله 162 قدمًا (49.5 مترًا) غاز الميثان والأكسجين السائل كوقود دافع.

وأصبح أول صاروخ من نوعه يصل إلى المدار، متقدمًا على صواريخ Terran التابعة لشركة Relativity Space وصواريخ Starship التابعة لشركة SpaceX، والتي أجرت تجربة إطلاق ثانية في عطلة نهاية الأسبوع، وانتهت بفشل كبير.

وتم رصد الاستعدادات للإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وانشأت الشركة منصة الإطلاق الخاصة بها في جيوتشيوان لتسهيل إطلاق الصاروخ.

كان نجاح Zhuque-2 السابق بمثابة علامة فارقة في تطوير الإطلاق التجاري الصيني، كان هذان الصاروخان أول صاروخين يعملان بالوقود السائل طورتهما الشركات الصينية الناشئة للوصول إلى المدار.

كانت جميع عمليات الإطلاق المدارية الأخرى التي تقوم بها شركات الإطلاق التجارية حتى ذلك الحين عبارة عن صواريخ صلبة أصغر حجمًا وأبسط.