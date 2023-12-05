شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار البيتكوين اليوم الإثنين 4 ديسمبر بنسبة 2.66%، وبهذا وصلت قيمة أغلى عملة مشفرة إلى 40,578 دولارًا، وهي أعلى نقطة سعر لعام 2023، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

وسجلت عملة "الأثير" نمو بنسبة 2.53 % اليوم الاثنين، في وقت كتابة هذا التقرير،وقد بلغت قيمة ETH حوالى 2214 دولارًا، حيث ارتفع سعر الأثير بمقدار 125 دولارًا.

وقال مكتب أسواق CoinSwitch: "وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى نقطة سعر لها حتى الآن منذ أبريل 2022 للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يكون المتداولون حذرين في جني الأرباح، حيث أنه تاريخيًا، عادة ما يمثل شهر ديسمبر أعلى / أسفل محلي للعملات المشفرة".

العملات المشفرة الأخرى التي يتم تداولها في جانب المكاسب اليوم تشمل Ripple و Cardano و Tron و Polygon و Litecoin.

كما تم تحقيق أرباح طفيفة لكل من Shiba Inu وBitcoin Cash وCosmos وStellar وNear Protocol وElrond.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.76 % خلال الـ 24 ساعة الماضية لتبلغ حاليًا قيمة 1.52 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap، وهذا يمثل أعلى تقييم وصل إليه سوق العملات المشفرة هذا العام.