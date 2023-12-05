شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تمنع الصين المتخلفين عن سداد القروض من استخدام تطبيقات الدفع بالموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت الصين ملايين العملاء من استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، حيث وصلت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين إلى مستوى قياسي، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز، تم إدراج 8.5 مليون مستخدم صيني (معظمهم بين 18 و59 عامًا) في القائمة السوداء من تطبيقات الدفع الرقمية بسبب عدم سداد أقساط الرهن العقاري والقروض التجارية.

وارتفع عدد المتخلفين عن السداد من 5.7 مليون في أوائل عام 2020 عندما مرت البلاد بانكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.

قوانين الصين ضد المتخلفين عن السداد

وبحسب التقرير، يحظر القانون الصيني على المتخلفين عن السداد المدرجين في القائمة السوداء المشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية. يتضمن ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل WeChat Pay وAlipay، يتم إدراج مستخدم في الصين في القائمة السوداء بعد أن يتخلف المقترض عن سداد دفعة لاحقة ويقاضيه الدائنون.

وقال دان وانج، كبير الاقتصاديين في بنك هانج سينج الصيني، في بيان: "الزيادة الجامحة في عدد المتخلفين عن السداد هي نتاج ليس فقط للمشاكل الدورية ولكن أيضًا للمشاكل الهيكلية. قد يتفاقم الوضع قبل أن يتحسن”.

وفي يوليو، سيطرت Alipay وWeChat Pay على 91% من مساحة الدفع الرقمي في الصين. كما تضيف المدفوعات غير النقدية في الدولة ما يصل إلى 434 تريليون دولار من المعاملات كل عام.

صعود المدفوعات غير التلامسية في الصين

ادعى تقرير Pymnts أن الارتفاع المستمر في المدفوعات غير التلامسية قد يكون من بين أبرز اتجاهات المدفوعات لهذا العام (في الصين) ويمكن أن يمهد الطريق للابتكارات التي ستشكل التجارة في السنوات المقبلة.

وفي ذلك الوقت، قال بريان سكوت، كبير مسؤولي النمو في PSCU، إن الأساس للمدفوعات غير التلامسية قد تم وضعه قبل بضع سنوات. بدأت الاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى في إنشاء وإصدار بطاقات لا تلامسية على نطاق واسع وتثقيف الجمهور حول كيفية استخدامها. كان للوباء دور حاسم في دفع الناس إلى استكشاف طرق الدفع التي لا تتضمن تمرير بطاقاتهم ذهابًا وإيابًا وسط مخاوف بشأن الصحة العامة.

وقال سكوت: "لقد كان للمدفوعات اللاتلامسية تأثيرًا لا يصدق. إن المستهلكين الذين يستخدمون تقنية الدفع اللاتلامسي باستمرار يستخدمون البطاقات في كثير من الأحيان كجهاز الدفع الأساسي الخاص بهم.

وفي الوقت نفسه، أفاد تجار التجزئة الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين الصينيين المهتمين بالميزانية عن حدوث طفرة في المبيعات وسط الانكماش الذي تشهده البلاد.

على سبيل المثال، أعلنت شركة بيع التجزئة عبر الإنترنت Pinduoduo، التي تقدم البقالة والملابس والإلكترونيات وغيرها من العناصر بأسعار أقل من العديد من تجار التجزئة الآخرين، عن زيادة بنسبة 66٪ في الإيرادات مع بدء منصتها في جذب العملاء في المناطق الريفية والحضرية.