شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل عدة تطبيقات في وقت واحد على iPhone.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك، فلا تضيع وقتك في نقل كل تطبيق على حدة، إليك خدعة تتيح لك نقل العديد من التطبيقات دفعة واحدة، وفقًا لموقع macrumors.

يمكنك نقل تطبيقات متعددة من شاشتك الرئيسية إلى شاشة أخرى أو إلى مجلد، ما يجعل التنظيم أمرًا سهلاً، اتباع الخطوات الآتية:

كيفية نقل عدة تطبيقات في وقت واحد على iPhone

1- اضغط مع الاستمرار على مسافة على الشاشة الرئيسية لتجعل جميع تطبيقاتك تهتز، كما تفعل لنقل تطبيق أو حذفه.

2- باستخدام إصبعك، اسحب التطبيق الأول الذي تريد نقله بعيدًا عن موضعه الأولى، ولكن لا تترك إصبعك بعيدًا عن الشاشة.

3- باستخدام الإصبع الثاني، اضغط فوق أيقونات التطبيقات الإضافية التي تريد إضافتها إلى مجموعتك، مع الاحتفاظ بالإصبع الأول على التطبيق الأول.

4- الآن انقل التطبيقات إلى المكان الذي تريد أن تضعها فيه.

5- سيتم تجميع كل تطبيق قمت بالضغط فوقه مع التطبيق الأول الذي قمت بسحبه.

يمكنك تعيين المجموعة بأكملها إلى مجلد، أو سحبها إلى صفحة الشاشة الرئيسية الجديدة.