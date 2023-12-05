شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أيفون.. ميزة جديدة من واتساب لإرسال الفيديوهات بالجودة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق WhatsApp في وقت سابق في اختبار ميزة لتطبيق ايفون الخاص به والتي تتيح للمستخدمين إرسال وسائط عالية الجودة كملف مع عدد قليل من المستخدمين، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن هذا التحسين سيمكن المستخدمين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسرعة بجودتها الأصلية، دون الحاجة إلى اتباع خطوات متعددة.

ومع التحديث الأخير (الإصدار 23.24.73)، يتم طرح هذه الميزة على نطاق واسع لجميع مستخدمي iPhone، ستكون هذه الميزة متاحة لمستخدمي iOS الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp من متجر التطبيقات.

كيفية استخدام هذه الميزة

ستساعد هذه الميزة المستخدمين على إرسال الصور ومقاطع الفيديو ذات الجودة الأصلية بسهولة كمستندات تتم مشاركتها دون ضغط أو فقدان الجودة، للبدء، افتح قائمة مشاركة الدردشة، وانقر على "مستند"، ثم "اختيار صورة أو فيديو".

ميزات أخرى قادمة لتطبيق WhatsApp لأجهزة iPhone

وبصرف النظر عن هذا، فإن مستخدمي WhatsApp على iPhone يحصلون أيضًا على المزيد من الميزات، ومع هذا التحديث، سيتمكن مستخدمو iPhone من بدء المحادثات الصوتية دون الاتصال بالجميع في مجموعات كبيرة.

علاوة على ذلك، يقوم WhatsApp الآن بطرح فقاعات جديدة في الدردشة لمساعدة مستخدمي iPhone على رؤية المكالمات الفائتة والمستمرة والمكتملة. سيكون لدى مستخدمي WhatsApp على iPhone أيضًا القدرة على الرد على تحديثات الحالة باستخدام الصورة الرمزية الخاصة بهم.

ويشير سجل التغيير الرسمي للتحديث أيضًا إلى أنه إذا لم يتمكن بعض المستخدمين من العثور على أي من هذه الميزات، فقد تتلقى بعض الحسابات هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة. للحصول على هذه الميزات، يُنصح المستخدمون بتحديث تطبيق WhatsApp الخاص بهم بانتظام من متجر التطبيقات وتطبيق TestFlight.