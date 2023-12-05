شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تعيين تنبيه اهتزاز مخصص لشخص ما على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إنشاء أصوات ونغمات رنين مخصصة للتنبيهات النصية والمكالمات الهاتفية على جهاز iPhone الخاص بك، ويتيح لك تعيين تنبيه اهتزاز خاص لشخص ما في تطبيق جهات الاتصال الخاص بك للتعرف على الوقت الذي يتصل فيه شخص معين بك أو يرسل لك رسالة نصية، دون الحاجة حتى إلى النظر إلى شاشة ‌‌iPhone‌‌ أو ‌iPad‌، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن أن يكون تلقي تنبيه للمكالمات أو الرسائل الواردة مفيدًا إذا كنت، في بيئة هادئة ولا تريد إزعاج، ويمكن أن يكون تنبيه الاهتزاز المخصص مفيدًا إذا كان جهاز iPhone‌ الخاص بك في وضع صامت في جيبك وأنت حاليًا في اجتماع.

اتبع هذه الخطوات لإعداد اهتزاز مخصص للشخص الذي تفكر فيه.

كيفية تعيين اهتزاز مخصص لجهة اتصال

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone‌ الخاص بك، ثم حدد جهة اتصال من القائمة.

2- اضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص، اعتمادًا على نوع الاهتزاز الذي سترتبط به، ثم اضغط على اللمس.

4- حدد اهتزازًا مخصصًا ضمن القائمة القياسية، أو اضغط على "إنشاء اهتزاز جديد" ضمن "مخصص"، إذا اخترت الخيار الأخير، اضغط على الشاشة لإنشاء نمط اهتزاز، وعندما تصبح راضيًا عنه، اضغط فوق حفظ.

5- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للعودة.

6- اضغط على تم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على تم مرة أخرى.