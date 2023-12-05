شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أول فيديو دعائى للعبة GTA 6.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Rockstar Games عن بعض التفاصيل الجديدة حول لعبة GTA 6 المنتظرة، وذلك بعد العديد من التسريبات والشائعات، حيث أعلن مطور اللعبة عن تاريخ إصدار أول مقطع دعائي على الإطلاق للجزء القادم من سلسلة Grand Theft Auto الشهيرة.

وانتقل استوديو الألعاب إلى منصة التواصل الاجتماعي X للإعلان عن أنه سيتم الكشف عن عنوان Grand Theft Auto 6 في مقطع دعائي في 5 ديسمبر، ومع ذلك، لم تؤكد Rockstar نافذة الإصدار الرسمية للعبة، ومع ذلك، فإن الإثارة بشأن اللعبة القادمة واضحة حيث أن منشور X قد حصد بالفعل 150 مليون مشاهدة.

وأطلقت Rockstar الإصدار الأخير من سلسلة GTA، GTA 5، منذ ما يقرب من عقد من الزمن. لاحقًا، من خلال بيع أكثر من 185 مليون نسخة، أصبحت اللعبة ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق بعد لعبة Minecraft.

وتزعم الشائعات أن Rockstar تعمل على تطوير GTA 6 منذ عدة سنوات، إلا أن الشركة أكدت رسميًا إنتاج اللعبة في فبراير 2022، وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة الألعاب العملاقة Sam Houser أن Rockstar تخطط لإصدار العرض الترويجي في ديسمبر ليتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للشركة.

شعبية امتياز GTA

تم إطلاق أول لعبة في سلسلة GTA في عام 1997. وفي الوقت نفسه، كان هناك العديد من الإصدارات العرضية لهذه الأقساط على منصات مختلفة، وتم إطلاق GTA IV في عام 2008 وكان على المشجعين الانتظار لمدة خمس سنوات أخرى قبل إصدار GTA V.

وهذه المرة، الشركة على وشك إصدار الجزء التالي بعد أكثر من عقد من الزمن. قد يكون الانتظار مرتبطًا بطريقة ما بإصدار اللعبة متعدد اللاعبين، GTA Online، ويبدو أن هذا الإصدار يدر مبالغ هائلة من الإيرادات للشركة كل عام.

يحظى الامتياز بشعبية كبيرة لدرجة أنه تم إعادة إصدار GTA V عدة مرات وتم إتاحته على ثلاثة أجيال منفصلة من وحدات التحكم المنزلية، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت Rockstar أيضًا عن صفقة منفصلة مع Netflix لجلب العديد من عناوينها إلى عروض الألعاب العملاقة، وسيتم توفير GTA 3 وVice City وSan Andreas لمشتركي Netflix على الأجهزة المحمولة بدءًا من 14 ديسمبر.