شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح برنامج الدردشة Copilot AI لجميع المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أن برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي Copilot التابع لها أصبح متاحا بشكل عام لجميع المستخدمين، وكانت الشركة قد أطلقت Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing Chat وBing Chat Enterprise) للمعاينة في فبراير الماضى، فيما تري الشركة أن Copilot أكثر كفاءة وسيكون قادرًا على تقديم إجابات أفضل.

وقالت الشركة: "نحن متحمسون للحفاظ على هذا الزخم من خلال الإعلان عن أن برنامج Copilot أصبح الآن متاحًا بشكل عام ولم يعد قيد المعاينة، ومع التوفر العام، يستمر Microsoft Copilot في كونه رفيقك اليومي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر دردشة ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال جوردي ريباس، نائب رئيس شركة Microsoft ورئيس قسم الهندسة والمنتجات في Bing، إن برنامج Copilot مع حماية البيانات التجارية أصبح الآن متاحًا أيضًا بشكل عام لتراخيص Microsoft365 الأكثر مؤهلة.

ماذا يعني للمستخدمين

سيتمكن الآن كل من المستخدمين العاديين والعاملين في الشركات من استخدام Copilot بجميع ميزاته المدعومة بـ GPT-4 والمعلومات الحديثة من المصادر المذكورة.

وسيحصل المستخدمون التجاريون على حماية البيانات التجارية دون أي تكلفة إضافية، مما يعني عدم حفظ المطالبات والاستجابات، ولن يكون لدى Microsoft أي اهتمام بالوصول، ولن تستخدم الشركة البيانات لتدريب نموذج اللغة الكبير الأساسي (LLM).

يساعد برنامج Copilot المستخدمين في صياغة رسالة بريد إلكتروني، وتلخيص ملفات PDF والمقالات، وإنشاء الصور باستخدام DALL-E 3، والحصول على إجابات للأسئلة المعقدة.

التوفر على متصفحات متعددة

وفي الشهر الماضي، أعلنت مايكروسوفت أن برنامج Copilot سيكون متاحًا أيضًا على المزيد من المنصات، وسيتمكن المهتمون من استخدام Copilot على المتصفحات المفضلة لديهم.

وأعلنت الشركة أيضًا أن Bing سيكون متاحًا للمستخدمين الذين يريدون تجربة بحث ودردشة مشتركة. سيعمل برنامج Copilot على متصفحات Microsoft Edge وGoogle Chrome وSafari وسيكون متاحًا قريبًا على الأجهزة المحمولة.