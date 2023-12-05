شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر عمره 5 سنوات.. تناقض إيلون ماسك فى آخر عباراته قبل مغادرة شركة ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لدى إيلون ماسك بعض الكلمات الأخيرة المختارة لموظفي OpenAI قبل مغادرته الشركة في عام 2018، حيث شارك الملياردير في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي في عام 2015 لكنه غادر في عام 2018، بحجة تضارب في المصالح مع عمله في Tesla.

وعندما أعلن ماسك عن رحيله لموظفي الشركة، أخبر الموظفين أن OpenAI تحتاج إلى تسريع تقدمها، وفقًا لتقرير صدر أمس الأحد في صحيفة نيويورك تايمز، وقالت الصحيفة إن اقتراح ماسك بأن تقوم OpenAI بتسريع الأمور قوبل برفض من أحد الباحثين في OpenAI، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر مجهولة قالت إنها كانت حاضرة في الاجتماع، وقد أخبر الباحث ماسك أن اقتراحه كان متسرعًا واندفاعيًا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقد غادر الملياردير الاجتماع بعد أن وصف الباحث في OpenAI بـ "الحمار"، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، ومن المثير للاهتمام أن ماسك يريد بالفعل أن تتحرك OpenAI بشكل أسرع وليس أبطأ، بالنظر إلى كيفية وصف نفسه كمؤيد صريح للنهج الحذر تجاه الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي مارس، وقع ماسك على خطاب مفتوح دعا إلى وقف لمدة ستة أشهر لتطوير الذكاء الاصطناعي، وجاء في الخطاب، الذي وقع عليه أيضًا ستيف وزنياك والشريك المؤسس لـ Pinterest إيفان شارب، أنه توجد حاجة إلى التراجع "عن السباق الخطير نحو نماذج صندوق أسود غير متوقعة أكبر وأكبر مع قدرات ناشئة".

وقال ماسك لقناة فوكس نيوز في أبريل: "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة من، على سبيل المثال، سوء تصميم الطائرات أو صيانة الإنتاج أو سوء إنتاج السيارات"، مضيفًا أن التكنولوجيا "لديها القدرة على تدمير الحضارة".

كما أعلن ماسك عن شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، xAI، في يوليو، وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تسعى إلى "تسريع الاكتشاف العلمي البشري" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر، كشف ماسك عن منافس Chat-GPT من xAI، Grok، وزعم ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X أن Grok لديها "ميزة هائلة على النماذج الأخرى" لأنها تتمتع بوصول فوري إلى X.