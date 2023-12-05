شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبيه بتليجرام.. كل ما تحتاج معرفته عن ميزة واتساب الجديدة للبحث عن المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب المملوك لـ Meta الآن على ميزة جديدة، تسمح بالبحث عن مستخدمين آخرين على التطبيق حسب اسم المستخدم الخاص بهم، ويقال إن الميزة قيد التطوير لتحديث مستقبلي للتطبيق على أجهزة Android، وفقاً لموقع gadgets360.

ووفقًا لمتتبع ميزات WABetaInfo، يعمل تطبيق المراسلة على تحسين ميزة أسماء المستخدمين حتى يتمكن مستخدمو واتساب من البحث عن أشخاص آخرين في التطبيق من خلال البحث في اسم المستخدم الخاص بهم، على غرار ميزة البحث حسب اسم المستخدم على Telegram، من المحتمل أن يتيح تحديث واتساب الجديد هذا للمستخدمين التواصل مع الغرباء دون مشاركة أرقام هواتفهم.

واتساب

وذكر تقرير WABetaInfo أن الميزة سيتم طرحها على تحديث واتساب الإصدار 2.23.25.19 من خلال برنامج Google Play Beta، كما تضمنت أيضًا لقطة شاشة للتطبيق، حيث يمكن للمرء رؤية شريط البحث الذي يسمح بالبحث عن المستخدمين عبر الاسم أو اسم المستخدم أو الرقم، ستجعل هذه الميزة الاتصالات أكثر خصوصية على واتساب حيث لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى مشاركة أرقامهم لبدء محادثة جديدة على التطبيق، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار إعداد اسم مستخدم فريد أو تغييره أو إزالته تمامًا.

سيتم طرح القدرة على البحث عن المستخدمين حسب اسم المستخدم كجزء من التحديث المستقبلي، ولا تتوفر تفاصيل أخرى حول الميزة أو إصدارها حتى الآن.

يعمل واتساب على ميزات تعزز الخصوصية في تطبيق المراسلة، وفي الآونة الأخيرة، طرحت ميزة الرمز السري الجديدة للمحادثات المقفلة، مما يسمح للمستخدمين بإخفاء محادثاتهم الحساسة خلف الرمز، وتعمل الدردشات المقفلة بالفعل على حماية المحادثات المحددة باستخدام رقم التعريف الشخصي أو رمز المرور الخاص بالجهاز، أو عن طريق مسح وجه المستخدم أو بصمة إصبعه.