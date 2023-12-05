شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة حول كيفية استخدام "الرمز السرى" لقفل الدردشة في الواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام، قدم واتساب ميزة جديدة تسمى "قفل الدردشة" والتي تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم خلف رمز مرور، الآن، طبق واتساب ميزة "الرمز السري"، التي توفر طبقة إضافية من الحماية للمحادثات تجعل من الصعب على الآخرين الوصول إلى محادثاتك، خاصة إذا تمكنوا من الوصول إلى هاتفك أو إذا كنت تشارك هاتفك مع شخص آخر.

ويمكن للمستخدمين تعيين كلمة مرور فريدة لمحادثاتهم المقفلة، مما يوفر المزيد من الأمان، ولن يتم اكتشاف الدردشات المخفية في مجلد الدردشات المقفلة إلا عن طريق إدخال رمز سري.

كيفية تخصيص الرمز السري لقفل الدردشة:

- افتح مجلد Chat Lock عن طريق التمرير لأسفل على الدردشات.

- الآن اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا لفتح إعدادات Chat Lock.

- اضغط على الرمز السري لتعيين الرمز.

- يمكن أن يتكون الرمز السري من كلمات أو رموز تعبيرية.

- قم بإنشاء الرمز الخاص بك ثم اضغط على التالي.

- قم بتأكيد الرمز الخاص بك، ثم اضغط على "تم".

- قم الآن بالتبديل إلى إخفاء الدردشات المقفلة.

كيفية قفل محادثات الواتس اب باستخدام Chat Lock

اسحب لليسار أو اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد قفلها.

- اضغط على قفل الدردشة.

- انقر فوق قفل هذه الدردشة باستخدام بصمة الإصبع أو قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID.

- لن تظهر الدردشات المقفلة في قائمة الدردشات الخاصة بك.

- إذا كنت تريد رؤية محادثاتك المقفلة، فأدخل الرمز السري الخاص بك في شريط البحث في علامة تبويب الدردشات، أو انتقل إلى علامة تبويب الدردشات، ثم حدد الدردشات المقفلة، وستحتاج إلى تأكيد هويتك باستخدام Face ID أو مستشعر بصمة الإصبع لفتح الدردشات. بمجرد إلغاء القفل، يمكنك النقر على الدردشة لعرض أو إرسال رسالة.