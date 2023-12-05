شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أسباب تجعل متصفح Microsoft Edge أفضل من Google Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان Google Chrome متصفح الويب المهيمن منذ فترة طويلة حيث يمتلك أكثر من 65٪ من حصة السوق، ومع ذلك فقد حقق Microsoft Edge أيضًا تقدمًا مطردًا في السنوات الأخيرة، وهو الآن بديل لمتصفح Chrome وفقا لتقرير thesun وهناك ثلاثة أسباب تجعل Microsoft Edge أفضل من Google Chrome وهما :

1 تعزيز الخصوصية والأمن يشتهر Microsoft Edge بميزات الخصوصية والأمان القوية ، افتراضيًا يقوم Edge بحظر أدوات التتبع وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، مما يساعد على حماية خصوصيتك ومنع جمع بياناتك بواسطة المعلنين ، ويحتوي Edge أيضًا على ميزة منع التعقب المضمنة التى يمكن تخصيصها حسب رغبتك.

بالاضافة إلى ذلك، يحتوي Edge على العديد من ميزات الأمان التي تساعد على حمايتك من التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك Microsoft Defender SmartScreen، وهي ميزة تساعد في حظر مواقع التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.

وهناك تصفح InPrivate الذي يمنع حفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط والملفات المؤقتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما هناك أيضًا ميزة عزل الموقع التي تعزل كل موقع ويب تزوره أثناء العملية، مما يساعد أيضًا على منع مواقع الويب الضارة من الوصول إلى بياناتك الأخرى.

2 تجربة مستخدم مبسطة يقدم Microsoft Edge العديد من الميزات التى تجعله متصفحًا سهل الاستخدام أكثر من Chrome، وتتضمن هذه الميزات علامات تبويب رأسية تتيح لك عرض علامات التبويب عموديًا، مما قد يساعدك على توفير المساحة على شاشتك.

وهناك مجموعات، وهي ميزة تسمح لك بحفظ وتنظيم صفحات الويب والصور والنصوص، ويوجد وضع القراءة الذي يزيل التشتيتات من صفحات الويب حتى تتمكن من التركيز على المحتوى، ويحتوي Edge أيضًا على بعض الملحقات التي يمكن استخدامها لتخصيص المتصفح بما في ذلك Microsoft Translator وEvernote Web Clipper وGrammarly والمزيد.

3 التكامل السلس مع ويندوز تماما كما ذكرنا، تكامل Chrome الوثيق مع النظام البيئي الرقمي لـ Google ، وبالمثل يتمتع متصفح Microsoft Edge أيضًا بمزاياه عندما يتعلق الأمر بالتكامل مع Windows.

لذلك، يعد Edge هو المتصفح الافتراضي لنظامي التشغيل Windows 10 و11، وهو متكامل تمامًا مع نظام التشغيل، ويتيح لك هذا التكامل القيام بأشياء مثل تسجيل الدخول إلى مواقع الويب باستخدام بيانات اعتماد Windows الخاصة بك، والوصول إلى سجل تصفح Microsoft Edge والمفضلات من أي جهاز يعمل بنظام Windows، واستخدام Cortana للتحكم في Edge بدون استخدام اليدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Edge الاستفادة من العديد من ميزات Windows، مثل Windows Defender Application Guard، الذي يعزل Edge عن التطبيقات الأخرى الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كما يوجد Windows Hello، والذي يتيح لك تسجيل الدخول إلى Edge باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وهناك Microsoft Ink، الذي يسمح لك بتدوين الملاحظات والتعليق على صفحات الويب باستخدام إصبعك أو قلمك.