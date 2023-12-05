شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة جهات الاتصال المقترحة من صفحة مشاركة iOS.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تذهب لمشاركة شيء ما على ‌iPhone‌ أو iPad باستخدام زر المشاركة، يعرض iOS عرض النشاط، والذي يُطلق عليه غالبًا "ورقة المشاركة" - وفي الجزء العلوي منه صف من جهات الاتصال المقترحة التي تفاعلت معها مؤخرًا.

يؤدي التمرير على طول هذا الصف إلى إظهار المزيد من جهات الاتصال، وتشير الأيقونة الموجودة في زاوية كل صورة للملف الشخصي إلى التطبيق الذي تستخدمه غالبًا للتواصل مع هذا الشخص، وفقاً لموقع macrumors.

تعد جهات الاتصال المقترحة هذه مفيدة إذا كنت تشارك الكثير من الأشياء مع نفس الأشخاص، ولكن قد تكون هناك أوقات تفضل فيها عدم رؤية جهات اتصال محددة هناك، على سبيل المثال، إذا كان شخص ما هو اقتراح مكرر عبر تطبيقات متعددة، أو إذا كنت لا تريد لفت الانتباه إلى اتصالاتك المعتادة مع شخص معين، يمكنك في الواقع توجيه اقتراحات المشاركة هذه لتظهر بشكل أقل، أو لا تظهر على الإطلاق، إليك الطريقة.

اجعل جهات الاتصال تظهر بشكل أقل تكرارًا في ورقة مشاركة iOS

1- اضغط على زر المشاركة (المربع الذي به سهم يشير) في أي تطبيق لإظهار ورقة المشاركة.

2- اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال المقترحة التي تريد رؤيتها بشكل أقل في ورقة المشاركة.

3- اضغط على "اقتراح أقل" في القائمة المنبثقة.

ضع في اعتبارك أن القيام بذلك لن يضمن عدم ظهور جهة الاتصال في ورقة المشاركة مرة أخرى في المستقبل، ولكن إذا واصلت تكرار ذلك كلما ظهرت، فسيتلقى نظام iOS الرسالة في النهاية.

قم بإزالة جميع جهات الاتصال من ورقة مشاركة iOS

باستثناء حذف جهة الاتصال الخاصة به في تطبيق جهات الاتصال، فإن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استمرار ظهور شخص ما في ورقة المشاركة الخاصة بك هي تعطيل صف اقتراحات جهات الاتصال تمامًا.

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط فوق Siri & Search.

3- ضمن قسم "اقتراحات من Apple"، قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار "إظهار عند المشاركة".