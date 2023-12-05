شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عمليات بحث جوجل حول "كيفية كسب المال" تؤدى إلى برامج ضارة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك عمليات بحث محددة يميل هؤلاء الممثلون السيئون إلى استخدامها في أعمالهم الشريرة:
تقدم بعض الشركات امتيازات جيدة للموظفين أو أجورًا عالية، ولكن من الصعب العثور على وظائف جيدة، لذلك كن متشككًا إذا خرج أحد الأشخاص من الساحة الافتراضية بدخل أو امتيازات أكبر مما ستحصل عليه في منصب مماثل في شركة أخرى.
كن حذرًا أيضًا من إعلانات العقود أو الوظائف بدوام جزئي مع العديد من الامتيازات غير العادية.
قد تكون هذه الخدعة بمثابة وظيفة دعم مكتبي بدوام جزئي تقوم بها عن بعد من خلال خطة تعويضات سخية بشكل مدهش أو منصب يقدم جدولًا زمنيًا أكثر مرونة بكثير من المتوقع.
إذا طلبوا منك تنزيل برنامج خاص لإجراء اختبار، فهذا بمثابة علامة خطر للبرامج الضارة.
تشتهر مواقع الويب التي تعد بمساعدتك في العثور على الأشخاص أو تتبع أرقام الهواتف بسرقة مستخدميها.
ماذا تفعل بدلا من ذلك؟
● تحقق من المعلومات المتاحة للجمهور مثل الوثائق الحكومية وسجلات الاعتقال.
● قم بإجراء بحث شامل على جوجل.
ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث عندما يبحث طفلك عن فيلمه المفضل؟ تؤدي عمليات البحث عن الأفلام والعروض والمشاهير إلى نتائج مروعة.
وجدت دراسة جديدة مصطلحات البحث الأكثر شيوعًا لإصابة أجهزة الأطفال بالبرامج الضارة.
وجدت شركة Home Security Heroes، وهي شركة تساعد العائلات على البقاء آمنًا عبر الإنترنت، أن أكثر من نصف نتائج البحث عن "The Boss Baby" و"Transylvania 2" و"Sonic the Hedgehog" يمكن أن تحتوي على برامج ضارة.
تؤدي العديد من الروابط عادةً إلى مواقع تنزيل غير قانونية، وتنتظر فقط إصابة أي شيء يأتي في طريقها.
وكانت لعمليات البحث عن Young Justice وMonster، وهو مسلسل رسوم متحركة ياباني، نتائج محفوفة بالمخاطر تصل إلى 45%.
تحتوي نسبة 79% من مواقع الويب التي تظهر على محركات البحث عندما يكتب شخص ما تايلور سويفت Taylor Swift على برامج ضارة محتملة.
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