شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عمليات بحث جوجل حول "كيفية كسب المال" تؤدى إلى برامج ضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مجرمو الإنترنت مصطلحات بحث شائعة مثل "كيفية كسب المال عبر الإنترنت" واسم الفنانة "تايلور سويفت" كمصيدة لحث المستخدمين المطمئنين على تنزيل البرامج الضارة، فإن تسلل البرامج الضارة إلى الجهاز يمنحهم القدرة على سرقة الأموال والمعلومات الشخصية من الضحايا دون علمهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك عمليات بحث محددة يميل هؤلاء الممثلون السيئون إلى استخدامها في أعمالهم الشريرة:

كيفية كسب المال على الإنترنت تقدم بعض الشركات امتيازات جيدة للموظفين أو أجورًا عالية، ولكن من الصعب العثور على وظائف جيدة، لذلك كن متشككًا إذا خرج أحد الأشخاص من الساحة الافتراضية بدخل أو امتيازات أكبر مما ستحصل عليه في منصب مماثل في شركة أخرى.

كن حذرًا أيضًا من إعلانات العقود أو الوظائف بدوام جزئي مع العديد من الامتيازات غير العادية.

قد تكون هذه الخدعة بمثابة وظيفة دعم مكتبي بدوام جزئي تقوم بها عن بعد من خلال خطة تعويضات سخية بشكل مدهش أو منصب يقدم جدولًا زمنيًا أكثر مرونة بكثير من المتوقع.

إذا طلبوا منك تنزيل برنامج خاص لإجراء اختبار، فهذا بمثابة علامة خطر للبرامج الضارة.

مواقع مجانية للأشخاص وأرقام الهواتف تشتهر مواقع الويب التي تعد بمساعدتك في العثور على الأشخاص أو تتبع أرقام الهواتف بسرقة مستخدميها.

ماذا تفعل بدلا من ذلك؟

● تحقق من المعلومات المتاحة للجمهور مثل الوثائق الحكومية وسجلات الاعتقال.

● قم بإجراء بحث شامل على جوجل.

البرامج الضارة على الأفلام ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث عندما يبحث طفلك عن فيلمه المفضل؟ تؤدي عمليات البحث عن الأفلام والعروض والمشاهير إلى نتائج مروعة.

وجدت دراسة جديدة مصطلحات البحث الأكثر شيوعًا لإصابة أجهزة الأطفال بالبرامج الضارة.



وجدت شركة Home Security Heroes، وهي شركة تساعد العائلات على البقاء آمنًا عبر الإنترنت، أن أكثر من نصف نتائج البحث عن "The Boss Baby" و"Transylvania 2" و"Sonic the Hedgehog" يمكن أن تحتوي على برامج ضارة.



تؤدي العديد من الروابط عادةً إلى مواقع تنزيل غير قانونية، وتنتظر فقط إصابة أي شيء يأتي في طريقها.

وكانت لعمليات البحث عن Young Justice وMonster، وهو مسلسل رسوم متحركة ياباني، نتائج محفوفة بالمخاطر تصل إلى 45%.