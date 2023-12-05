شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز أجهزة iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت Apple تحديث iOS 17 في مؤتمرها السنوي WWDC، وتقدم أبل التحديث لجميع هواتفها التي تم إصدارها خلال عام 2018 أو بعده، ولكن كل الهواتف التي طرحت قبل 2018 لن يتم تحديثها، من خلال السطور القادمة تعرف علي أبزر الأجهزة التي تقبل تحديث iOS 17.
يقدم التحديث مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة iPhoneالمتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.ما هي أجهزة iPhoneالتي يمكنها تشغيل iOS 17؟
أيفون إكس
أيفون إكس ماكس
أيفون إكس آر
أيفون 11
أيفون 11 برو
أيفون 11 برو ماكس
جميع موديلات أيفون 12
جميع موديلات أيفون 13
جميع موديلات أيفون 14
جميع موديلات أيفون 15
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