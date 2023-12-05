شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز أجهزة iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Apple تحديث iOS 17 في مؤتمرها السنوي WWDC، وتقدم أبل التحديث لجميع هواتفها التي تم إصدارها خلال عام 2018 أو بعده، ولكن كل الهواتف التي طرحت قبل 2018 لن يتم تحديثها، من خلال السطور القادمة تعرف علي أبزر الأجهزة التي تقبل تحديث iOS 17.

يقدم التحديث مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة iPhoneالمتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.

iOS 17

ما هي أجهزة iPhoneالتي يمكنها تشغيل

أيفون إكس

أيفون إكس ماكس

أيفون إكس آر

أيفون 11

أيفون 11 برو

أيفون 11 برو ماكس

جميع موديلات أيفون 12

جميع موديلات أيفون 13

جميع موديلات أيفون 14

جميع موديلات أيفون 15