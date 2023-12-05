شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 12 Mini وiPhone 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11، كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh