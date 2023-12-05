شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات أندرويد لمساعدتك فى البقاء محميًا ضد عمليات الاحتيال والنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العصر الرقمي الحالي، مع تحول المزيد من الأفراد إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإدارة الأموال على أجهزتهم، يظهر قلق متزايد - ظهور المحتالين والمجرمين الذين يستغلون التطبيقات الضارة لسرقة الأموال أو الوصول إلى معلومات الحساب الحساسة.

فيما يلي بعض ميزات أندرويد التي تحافظ على أمانك وبياناتك من أعين المتطفلين.

تطبيق Phone من جوجل

يحمي من التصيد الاحتيالي الصوتي وعمليات الاحتيال باستخدام معرف المتصل المدمج، والحماية من البريد العشوائي، وشاشة الاتصال.

يحظر المكالمات الخطيرة ويحذر من المتصلين المشبوهين الذين يحاولون خداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة.

-Messages من جوجل وGmail

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الرسائل المشبوهة من خلال تقييم سمعة المرسل، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الروابط الخطيرة.

يقوم تلقائيًا بحظر الرسائل أو وضع علامة عليها بتحذيرات واضحة، مما يدفع المستخدمين إلى توخي الحذر.

التصفح الآمن على جوجل

يوفر طبقة إضافية من الحماية عن طريق تحذير المستخدمين من المواقع التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تحاول التصيد الاحتيالي لبيانات الاعتماد.

يسمح للمستخدمين بالعودة إلى الأمان عند مواجهة رابط محفوف بالمخاطر.

تحذيرات متصفح كروم

ينبه المستخدمين عند محاولة تنزيل ملفات أندرويد (APK).

يشجع المستخدمين على التفكير مرتين قبل تنزيل التطبيقات ويقترح استكشاف متاجر التطبيقات ذات السمعة الطيبة مع مراجعات أمنية صارمة.

مصادر غير معروفة للأندرويد

يتطلب اشتراك المستخدم للسماح بالتثبيتات من مصادر غير معروفة خارج متجر Google Play.

يطالب المستخدمين باتخاذ القرار الواعي عند تثبيت التطبيقات من مصادر غير قياسية، مما يمنع التنزيلات غير المقصودة.

Google Play Protect

يوفر حماية في الوقت الفعلي للتطبيقات المثبتة خارج Google Play.

إجراء فحص في الوقت الفعلي، لتحذير المستخدمين من التطبيقات الضارة المعروفة أو تلك التي تظهر سلوكًا مشبوهًا.

يقدم المسح في الوقت الحقيقي للتهديدات الناشئة، وتحديد الآلاف من التطبيقات الضارة المحتملة.

الإعدادات المقيدة على أندرويد

يضيف المزيد من الحماية ضد التطبيقات من مصادر غير معروفة التي تحاول تغيير إعدادات الجهاز الهامة.

يتطلب موافقة صريحة من المستخدم للتطبيقات التي تسعى إلى الوصول إلى إمكانية الوصول، مما يقلل من مخاطر سوء الاستخدام.