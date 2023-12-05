شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث جهاز أبل لآخر إصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple الأسبوع الماضي نظام التشغيل iOS 17.1.2، ولم تكن هناك ميزات جديدة في الإصدار، بل مجرد تصحيحات أمنية، وقالت شركة Apple في البداية: “يوفر هذا التحديث إصلاحات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين”.

بمجرد أن نشرت شركة Apple ملاحظاتها الأمنية، أصبح من الواضح ما هي المشكلة - اثنتين من "ثغرات Zero-Day" في النظام والتي تتطلب تصحيحات فورية، هذه هي المشكلات التي لم تكن معروفة سابقًا للمطور، مما يعني أنه لا يوجد حاليًا أي دفاع ضدها.

ويبدو أن كلاهما مرتبطان بـ WebKit، وهو محرك متصفح الويب الذي يستخدمه Safari وMail وApp Store والعديد من التطبيقات الأخرى.

وهذا يعني أن الهواتف التي لا تزال تعمل بنظام iOS 17.1.1 معرضة للخطر للغاية، ويجب على المستخدمين تحديث نظام التشغيل الخاص بهم على الفور.

يجب على مستخدمي iPad أيضًا تحديث أجهزتهم اللوحية عن طريق تنزيل iPadOS 17.1.2.

كيفية التحقق من نظام التشغيل الخاص بك وتحديثه

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل إلى "عام"، ثم اضغط على "حول".

3- إذا كان نظام iOS الخاص بك محدثًا، فسيكون إصدار iOS 17.1.2، إذا كان نظام التشغيل الخاص بك لا يزال 17.1.1، فارجع إلى "عام" وانقر على "تحديث البرنامج".

4- أسفل التفاصيل حول 17.1.2، اضغط فوق "تنزيل وتثبيت".

5- ستحتاج إلى شبكة Wi-Fi وعمر بطارية يصل إلى 50% على الأقل، ما لم يكن الجهاز قيد الشحن.

يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل التحديثات التلقائية، بحيث يقوم نظام التشغيل بترقية نفسه، عادةً بين عشية وضحاها أثناء شحن الجهاز.