تكنولوجيا: هاتف Honor Magic 6 Lite ينطلق بمعالج Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor مؤخراً عن هاتف Magic 6 Lite الذي يأتي بقدرة بطارية 5300 mAh، ومعالج Snapdragon 6 Gen 1.

يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2652 في 1200 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 92.8% من إطار الهاتف، وتدعم كثافة عرض 429 بيكسل لكل إنش.

الشاشة تدعم أيضاً معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 1200 nit، كما يدعم الهاتف تعتيم 1920Hz PWM لحماية العين في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم Honor Magic 6 Lite رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1 التي تتضمن كرت الشاشة Adreno 710، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز Magic 6 Lite بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بأعلى تقييم في معايير الحماية ومقاومة السقوط مع تقنية الشركة الخاصة في دعم أعلى معايير المقاومة.

وللإتصال يدعم الهاتف Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، والإتصال بشبكات 5G، والبلوتوث 5.1، وNFC، ويضم منفذ USB C، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة.

أيضاً يدعم Magic 6 Lite بطارية بقدرة 5300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MagicOS 7.2، ويتميز بأبعاد 163.6 في 75.5 في 7.98مم، ووزن 185 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والبرتقالي، والأخضر، على أن يتوفر في الأسواق بدءاً من 27 من ديسمبر.

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