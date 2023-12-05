شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى طفلك على الإنترنت.. طرق وأدوات مهمة للتعامل مع مواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر
Google: على جهازك، انتقل إلى إعداد البحث الآمن، حدد تصفية أو تمويه أو إيقاف.
Bing: افتح المتصفح وانتقل إلى Bing، وحدد أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن من النافذة، ثم حدد الإعدادات > المزيد، كما اختر تفضيلات البحث الآمن: صارم أو متوسط أو متوقف، ثم حدد حفظ في أسفل القائمة.
Yahoo: انتقل إلى صفحة بحث Yahoo وتأكد من تسجيل الدخول، واضغط فوق رمز التطبيق > الإعدادات > التفضيلات من صفحة نتائج البحث، كما حدد تفضيلات البحث الآمن من القائمة المنسدلة.
تحدث إلى الأطفال: عن وجود برامج ضارة على أجهزتهم، وهذا يشمل ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعى، لذا شارك معلومات كهذه لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل.
لا تنس الحماية: يجب عليك تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك للحماية من عمليات البحث الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى برامج ضارة.
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