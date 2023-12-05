شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى طفلك على الإنترنت.. طرق وأدوات مهمة للتعامل مع مواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن حماية الأطفال من كل شيء على الإنترنت، ولكن يمكن المساعدة في منع المواقف الصعبة، فيمكن تفعيل وضع البحث الآمن لـ Google وBing وYahoo لتصفية المحتوى الإباحي أو الذي قد يكون ضارًا للطفل من نتائج البحث، ولا يشمل ذلك النصوص فحسب، بل يشمل أيضًا الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

Google: على جهازك، انتقل إلى إعداد البحث الآمن، حدد تصفية أو تمويه أو إيقاف.

Bing: افتح المتصفح وانتقل إلى Bing، وحدد أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن من النافذة، ثم حدد الإعدادات > المزيد، كما اختر تفضيلات البحث الآمن: صارم أو متوسط أو متوقف، ثم حدد حفظ في أسفل القائمة.

Yahoo: انتقل إلى صفحة بحث Yahoo وتأكد من تسجيل الدخول، واضغط فوق رمز التطبيق > الإعدادات > التفضيلات من صفحة نتائج البحث، كما حدد تفضيلات البحث الآمن من القائمة المنسدلة.

تحدث إلى الأطفال: عن وجود برامج ضارة على أجهزتهم، وهذا يشمل ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعى، لذا شارك معلومات كهذه لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل.

لا تنس الحماية: يجب عليك تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك للحماية من عمليات البحث الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى برامج ضارة.