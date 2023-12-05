شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام Google Flights لمعرفة الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من Google Explore، توفر الشركة للمستخدمين خيار التخطيط للرحلة الكاملة، ويتضمن ذلك أشياء مثل العثور على الوجهة والفنادق وأماكن الزيارة وحتى تذاكر الطيران، ولتسهيل الأمور على المستخدمين لحجز تذاكر الطيران، تقدم جوجل أيضًا بعض الميزات مثل تتبع الأسعار والتنبيهات وحتى الوصول إلى مواقع ويب متعددة للحصول على أفضل سعر متاح.

وقدمت Google مؤخرًا تجربة البحث التوليدية (SGE) إلى بحث Google جنبًا إلى جنب مع Google Flights وكجزء من ذلك، أضافت ميزة جديدة تتجاوز مجرد إخبار المستخدمين باتجاهات تسعير التذاكر أو أقل الأسعار، ومن خلال هذه الميزة، توفر Google الآن للمستخدمين معلومات حول الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران لوجهة معينة.

لماذا هذه الميزة مهمة

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة حقًا للأشخاص الذين يخططون لرحلة ويتطلعون إلى حجز تذاكر الطيران. بكلمات بسيطة، ليس هناك ما هو أفضل من معرفة الوقت المناسب لحجز التذاكر والحصول على أفضل الأسعار الممكنة، لا يقتصر الأمر على أن هذه الميزة يمكن أن تساعد المستخدمين على التخطيط للأشياء بشكل أفضل دون كسر البنك.

كيفية استخدام الميزة؟

قبل ذلك، ستحتاج إلى التسجيل في برنامج SGE من Google، لهذا، توجه إلى موقع جوجل، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك والتسجيل في البرنامج.

بمجرد التسجيل، اتبع الخطوات أدناه لاستخدام الميزة:

- افتح بحث Google باستخدام أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف

- الآن، توجه إلى Google Flights وأدخل تفاصيل الوجهة وتاريخ السفر وعدد الركاب واضغط على خيار البحث.

- بمجرد إنشاء النتيجة التي تتضمن قائمة برحلات الطيران المتاحة لتلك الوجهة، سيكون هناك قسم SGE الذي سيقوم بتحليل الاتجاه الكامل لتذاكر الطيران لتلك الوجهة وإعلام المستخدمين ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لحجز التذكرة .

- إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يصدر مستشارًا عامًا يوضح الوقت المناسب لحجز التذكرة.