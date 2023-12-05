شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخًا من طراز "سيريس-1 واي 9" لإرسال قمرين صناعيين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1 واي 9" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى المدارين المخططين لهما.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن "الصاروخ التجاري انطلق في الساعة 7:33 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، وتعد عملية الإطلاق هذه هي المهمة الـ 11 التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1)".

وأوضحت الوكالة أن "قطر الصاروخ التجاري يبلغ 1.4 متر، وطوله الإجمالي حوالي 20 مترا ووزنه عند الإقلاع 33 طنا، ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 300 كيلو جرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر".

وسيركز أحد القمرين الصناعيين اللذين حملهما الصاروخ "سيريس-1 واي 9" إلى الفضاء على اكتشاف بيئة الأرصاد الجوية، بينما سيوفر الآخر خدمات تطبيقات الأقمار الصناعية ذات التصور الشامل للمناطق الواسعة في الوقت الفعلي.