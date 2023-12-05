شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يبيع حصة جديدة من ميتا.. ويحافظ على ثروة بـ117.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع مارك زوكربيرج حصته فى أسهم Meta لأول مرة منذ عامين، وفي نوفمبر، باعت الكيانات التابعة لمؤسسات زوكربيرج الخيرية والسياسية، حوالي 682 ألف سهم بقيمة 185 مليون دولار تقريبًا من خلال خطط التداول، وذلك بحسب ما تم الكشف عنه فى الإيداعات التنظيمية في تقرير حديث.

وبحسب موقع TOI الهندى، فشهدت Meta ارتفاعًا بنسبة 172% فى قيمة أسهمها هذا العام، حتى نهاية نوفمبر، وتم الحصول على غالبية الأسهم المباعة في عام 2004 كجزء من "شراء أسهم المؤسس"، وتم الحصول على حوالي 150.000 من الأسهم المباعة مقابل 0 دولار فى الأيام التى تم بيعها فيها من خلال ممارسة الخيارات المكتسبة فى عام 2013.

أما أكثر من نصف مبيعات أسهم Meta الأخيرة جاءت من الأسهم التي تسيطر عليها مبادرة تشان زوكربيرج، وذهبت الأسهم التي تبلغ قيمتها 19 مليون دولار إلى الذراع الدعوية لمبادرة تشان زوكربيرج، وتعهدت المؤسسة بالتبرع بنسبة 99% من ثروتها للأعمال الخيرية خلال حياة المؤسسين.

وعلى مدى العقد الماضي، باع زوكربيرج بانتظام كتلًا من أسهم Meta، ومع ذلك، لم يقم ببيع أي أسهم في عام 2022، على الرغم من النتائج الفصلية الكارثية التي أدت إلى واحدة من أكبر عمليات تصفية الأسهم في يوم واحد وأسوأ أداء سنوي لشركة Meta منذ طرحها العام الأولي في عام 2012.

وفي عام 2021، باع مارك زوكربيرج ومؤسسته الخيرية، مبادرة تشان زوكربيرج، ما يزيد عن مليار دولار من أسهم شركة Meta، المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram.

وعلى الرغم من المبيعات، لا يزال زوكربيرج يمتلك كل ثروته البالغة 117.7 مليار دولار تقريبًا، والتي تتكون أساسًا من حصته البالغة 13٪ في ميتا، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

وبلغت إيرادات Meta في الربع الثالث من عام 2023 قيمة 34 مليار دولار، بزيادة 23٪ على أساس سنوي، وبلغت التكاليف والمصروفات 20.4 مليار دولار، بانخفاض 7% على أساس سنوي، ومع ذلك، لا يزال قسم Reality Labs في Meta يحرق الأموال، مع توقع زيادة خسائر التشغيل على أساس سنوي، حيث خسر قسم AR-VR ما يقرب من 25 مليار دولار منذ العام الماضي.