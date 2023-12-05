شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين من مركز جيوتشيوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، بنجاح قمرين صناعيين، من مركز (جيوتشيوان) لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين على متن صاروخ حامل من طراز (سيريس-1 واي 9 ) إلى المدارين المخططين لهما.

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وسيركز أحد القمرين الصناعيين على اكتشاف بيئة الأرصاد الجوية، بينما سيوفر الآخر خدمات تطبيقات الأقمار الصناعية ذات التصور الشامل للمناطق الواسعة في الوقت الفعلي.

الجدير الذكر أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم، تُعد المهمة الحادية عشرة التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1).