علوم وتكنولوجيا

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين من مركز جيوتشيوان

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واس - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، بنجاح قمرين صناعيين، من مركز (جيوتشيوان) لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين على متن صاروخ حامل من طراز (سيريس-1 واي 9 ) إلى المدارين المخططين لهما.

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وسيركز أحد القمرين الصناعيين على اكتشاف بيئة الأرصاد الجوية، بينما سيوفر الآخر خدمات تطبيقات الأقمار الصناعية ذات التصور الشامل للمناطق الواسعة في الوقت الفعلي.

الجدير الذكر أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم، تُعد المهمة الحادية عشرة التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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