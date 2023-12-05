تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp على iOS يضيف خيار لإرسال الصور ومقاطع الفيديو غير المضغوطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضاف تطبيق WhatsApp خيار إرسال ملفات الصور والفيديو بحالتها الأصلية دون تغيير في آخر تحديث لنظام iOS.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن اختيار إرسال ملفات الوسائط دون الضغط الإضافي الذي قد يقوم به التطبيق لحفظ البيانات.

هذا الخيار منفصل عن خيار جودة HD الذي تمت إضافته في وقت سابق من هذا العام، والذي سيؤدي فقط إلى ضغط الملفات قليلاً للحفاظ على المزيد من الجودة الأصلية.

لإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار إرسال المستندات حيث سيتم تقديم خيار إضافي لهم لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو مع الملفات.

سيتم بعد ذلك إرسال ملفات الصور أو الفيديو التي يختارونها كما هي بالجودة الأصلية. وهناك حد 2 جيجابايت لإرسال الملفات في حالتها غير المضغوطة.

كانت هذه الميزة قيد الاختبار منذ بعض الوقت ولكن تم طرحها أخيرًا لجميع المستخدمين هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يقدم WhatsApp هذه الميزة فقط لنظام iOS في الوقت الحالي دون أي معلومات عن توفرها لنظام أندرويد، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان مستخدمي أندرويد تلقي هذه الملفات.

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